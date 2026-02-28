Más de 500 víctimas participaron en audiencia de la JEP por la toma paramilitar de Barrancabermeja

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó en Barrancabermeja la audiencia pública del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, dentro de la investigación por la llamada toma paramilitar ocurrida entre 1998 y 2000.

En total, 529 víctimas acreditadas presentaron observaciones frente a las versiones voluntarias rendidas por 35 comparecientes, antiguos integrantes del Ejército, la Policía y el DAS vinculados al proceso.

La magistrada Catalina Díaz explicó que este caso “investiga los crímenes cometidos por agentes estatales, incluidos miembros de la fuerza pública o en asociación con paramilitares y terceros civiles”.

Agregó que, aunque en el proceso de Justicia y Paz ya se habían condenado mandos paramilitares, “la justicia nunca investigó la responsabilidad que le cabía a los agentes del Estado”, pese a que existían testimonios sobre posibles alianzas con estructuras paramilitares.

Por esta razón, señaló que la JEP volvió sobre esos expedientes, sobre esos archivos, sobre esas sentencias y llamó a rendir cuentas a varios antiguos miembros del Ejército, de la Policía y del DAS.

La magistrada indicó además que la Sala ha escuchado a 35 comparecientes y que está contrastando sus versiones con “órdenes de operaciones, programas operacionales y muchos documentos de inteligencia militar”, además de miles de archivos oficiales.

Lo que viene ahora en el proceso

Con la audiencia de observaciones se cierra una etapa del proceso. Ahora la Sala de Reconocimiento continuará el análisis del material probatorio para emitir el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, en el que se definirán los hechos más representativos y los posibles máximos responsables.