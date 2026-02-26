Artes para la paz: La estrategia que busca que los niños en zonas de conflicto no tomen las armas. Foto: Suministrada.

Bucaramanga

El programa ‘Artes para la paz’ ha beneficiado a más de 82 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 449 colegios de los departamentos de Boyacá, César, Norte de Santander y Santander de zonas afectadas por el conflicto armado con actividades como clases de música, danza y teatro.

El profesor Leonardo Olarte, gestor territorial de este programa, indicó que “ese programa está llegando a las zonas rurales donde jamás, yo creo que, un niño había tenido una interacción en temas artísticos. En el nodo 19 estamos cubriendo 14 municipios, 21 establecimientos educativos llegando a una población aproximada de 4000 beneficiarios”.

Agregó el profesor que con este programa que está llegando a las zonas de conflicto del país está ayudando a la transformación de las perspectivas de los niños y jóvenes y ha servido para que ingresar a las filas de grupos al margen de la ley no sea una opción.

“Al principio fue difícil los administradores y rectores de los establecimientos educativos eran un poco escépticos. Era un tanto difícil convencerlos de que este programa era algo muy positivo para la comunidad y al día de hoy los rectores son esas personas con las que nosotros notamos que hay una transformación tan positiva, que ellos mismos acuden a nosotros, nos llaman, solicitan el programa″, agregó el profesor.

Este programa se tiene previsto que esté activo hasta junio de este año, sin embargo, desde el Gobierno Nacional buscan que pueda estar hasta diciembre del 2026