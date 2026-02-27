Video: El encontronazo entre el gobernador de Santander y el director de la CDMB

La Asamblea Corporativa de la CDMB terminó suspendida este viernes tras un fuerte cruce entre el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el director de la entidad, Juan Carlos Reyes.

El episodio se registró en la sede principal de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, durante la sesión ordinaria de la asamblea. Allí se tenía prevista la elección de los cuatro alcaldes representantes ante el Consejo Directivo y la presentación del informe de gestión y los estados financieros.

Aunque la reunión estaba convocada formalmente, no pudo iniciar por falta de quórum. Según el director de la CDMB, dentro del auditorio había siete alcaldes y faltaba uno para completar el número requerido.

En videos grabados en el lugar, Reyes le reclamó públicamente al mandatario por no ingresar a la asamblea y permanecer en un establecimiento contiguo a la sede.

“Señor gobernador, le pido el favor que ingrese. Lo estamos esperando desde las nueve de la mañana”, se escucha decir en uno de los registros.

De acuerdo con lo manifestado por el director, el gobernador habría sostenido una reunión paralela con varios alcaldes antes de retirarse del lugar. Tras el cruce de reclamos, la asamblea fue suspendida.

En otro de los videos, grabado cuando el gobernador se retira del lugar, el director cuestiona su compromiso con el sector ambiental.

“Pareciera que no le interesaran los recursos naturales. Cumpla con sus obligaciones, señor gobernador”, se escucha decir mientras le pide nuevamente que ingrese a la asamblea.

Reyes también calificó la situación como una “falta de respeto” con los alcaldes y con los santanderianos, al insistir en que la sesión debía desarrollarse para abordar temas institucionales.

Hasta el momento, el mandatario no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.