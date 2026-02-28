¿Dueños de mascotas en conjuntos residenciales con nueva obligación legal? Ojo a sanciones y multas

Un sondeo llevado a cabo a comienzos de febrero de 2026 evidenció que el 48 % de los ciudadanos desconoce las normas de propiedad horizontal en lo relativo a animales de compañía.

Le podría interesar: Ley de Propiedad Horizontal: ¿pueden prohibir el tránsito o tenencia de mascotas en zonas comunes?

De acuerdo con los autores del proyecto de Ley 007 de 2024, este tipo de situaciones se ven acentuadas en el vacío legal que, según el texto de la iniciativa, existe en la Ley de Propiedad Horizontal (675 de 2001), la cual pretende modificar.

De esta manera, la iniciativa busca definir acciones y un marco legal que permita garantizar el alimento, refugio, atención y cuidado en general de los animales de compañía, incluyendo a aquellos que habitan zonas comunes y que en ocasiones son acogidos por residentes.

¿Qué cambia para los dueños de mascotas en los conjuntos residenciales?

Con la intención de motivar el cuidado y acogida de los animales de compañía en los conjuntos residenciales, la ley incluye también nuevas exigencias para los dueños de mascotas.

La principal de ellas tiene que ver con el registro de animales de compañía en un listado que la administración debe entregar a las alcaldías municipales o distritales. Los copropietarios o residentes tienen 30 días desde que llegan a la copropiedad para registrar a sus animales.

Lea también: ¿Qué perros están obligados a llevar bozal en Colombia 2026? Lista oficial y ley que lo regula

Incumplir con el registro, señala el proyecto de ley, acarrea las sanciones que establezcan los reglamentos de propiedad horizontal de la Administración y la Asamblea General.

¿Qué debe tener el registro de mascotas?

El proyecto de ley exige que en el registro de las mascotas se inscriba, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre

Edad

Propietario

Si está o no esterilizado

Si cumple con el esquema de vacunación correspondiente a la especie y la edad

Las alcaldías municipales y distritales deberán hacer seguimiento a las propiedades horizontales que no entreguen esta información en los plazos establecidos.

La iniciativa señala que, gracias a este registro, se espera una mejor canalización de la oferta institucional público-privada orientada al bienestar animal y los programas de tenencia y convivencia responsable.

De igual manera, bajo esta ley, las administraciones pasarían a tener la obligación de reportar el maltrato animal y, en general, cualquier acto de “mala tenencia” de mascotas. En ese sentido, tendrán que facilitar a las autoridades correspondientes los videos de cámaras de seguridad y el acceso a bienes o zonas comunes.