¿Qué perros están obligados a llevar bozal en Colombia 2026? Lista oficial y ley que lo regula

El perro es un animal que ha acompañado al ser humano desde la antigüedad y lo ha ayudado en actividades laborales y domésticas.

De esta forma, la especie se ha ganado el apodo del ‘mejor amigo del humano’; tareas como el pastoreo, la caza o la recolección de presas han consolidado este mote a lo largo de la historia.

Ahora, más recientemente, han aparecido otras labores en las que los perros son una parte esencial para la vida humana. Por ejemplo, los animales de compañía o los perros guía, que ayudan a las personas que cuentan con discapacidades visuales y, en esa línea, están cobijados por la ley.

Sin embargo, la ley no se concentra únicamente en la protección de estos vitales animales; también busca regular y evitar altercados en los que se vean involucrados.

Si bien es cierto que el trato del humano hacia los perros moldea su comportamiento y la responsabilidad recae completamente en el dueño, la ley establece que algunas razas de perro son categorizadas como de “manejo especial”.

¿Cuáles son los tipos de perros en Bogotá que están clasificados de “manejo especial”?

Esta categoría aplica para tres tipos de perros:

Perros que hayan a gredido a personas o causado la muerte de otros perros.

Perros entrenados para ataque o defensa.

Perros de razas o cruces consideradas de manejo especial, como: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés y otras razas o mezclas que defina el Gobierno Nacional.

Estas últimas razas son las que, según la Ley 745 de 2002, son consideradas como caninos de “manejo especial” y, por ende, deben utilizar bozal de manera obligatoria.

¿Se debe obtener un permiso para tener un perro de “manejo especial”?

Por otra parte, la misma Ley 745 de 2002 establece que para poder tener uno de estos animales se debe realizar un registro previamente.

Lo primero que debe saber es que el trámite se puede realizar de manera digital, por medio de cualquier computador o celular, y es completamente gratis.

El trámite se realiza en el portal Registro de Caninos de Manejo Especial, haciendo clic aquí.

¿Qué se requiere para hacer el registro?

Formulario en línea con datos del tenedor y del perro.

Documento de identidad del propietario (ya sea cédula de ciudadanía o Cámara de Comercio).

Carné de vacunación vigente emitido por veterinario.

Certificado sanitario expedido por la Secretaría de Salud.

Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros.

Foto del perro mirando de frente y a color.

La Alcaldía de Bogotá explicó que, una vez realizado el proceso, se expedirá un carné que se debe renovar cada año.