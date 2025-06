Ley de Propiedad Horizontal: ¿pueden prohibir el tránsito o tenencia de mascotas en zonas comunes?

En Colombia, la Ley 675 de 2001, conocida como la Ley de Propiedad Horizontal, regula la convivencia en edificios y conjuntos residenciales.

Aunque esta norma no prohíbe explícitamente la tenencia de mascotas en zonas residenciales o edificios, sí establece regulaciones para garantizar la sana convivencia en zonas comunes.

Las zonas comunes son espacios donde todos los residentes tienen derecho a transitar y permanecer, incluyendo aquellos que tienen mascotas.

En específico, la ley regula aspectos sobre su tránsito y permanencia como normas sobre horarios, el ruido, la limpieza de excrementos, y la seguridad de las mascotas en áreas residenciales. En ningún caso, los reglamentos no pueden impedir de manera absoluta la tenencia de las mismas en las unidades privadas, es decir, apartamentos o casas, ya que esto podría considerarse una violación al derecho a la propiedad privada y al libre desarrollo de la personalidad.

¿Pueden prohibir el tránsito o tenencia de mascotas en zonas comunes?

Ahora bien, el Artículo 74 de la ley en mención establece que los reglamentos de las copropiedades deben definir los requisitos para la permanencia de animales domésticos. Sin embargo, esta debe interpretarse junto al Artículo 117 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia).

Este último exige que los perros vayan sujetos con traílla, y los caninos potencialmente peligrosos deben llevar bozal y el permiso correspondiente. También autoriza a los administradores de propiedades horizontales no aplicar las normas de los manuales de convivencia que contradigan estas disposiciones. Estos deben solicitar la actualización de estos manuales para cumplir con la nueva normativa

“Los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencialmente peligrosos, además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso, de conformidad con la ley”.

Esta regulación busca equilibrar los derechos de los dueños de mascotas en convivencia pacífica en las comunidades residenciales, asegurando que las mascotas puedan disfrutar de las zonas comunes sin restricciones injustificadas.

¿Qué pueden restringir los reglamentos de propiedad horizontal?

Los reglamentos de propiedad horizontal pueden incluir disposiciones sobre:

Horarios de paseo: Establecer horarios específicos para el paseo de mascotas en las zonas comunes.

Uso de correas y bozales: Exigir el uso de correas y, en algunos casos, bozales para ciertas razas de perros.

Limpieza de excrementos: Obligar a los dueños a recoger los excrementos de sus mascotas.

Restricción de acceso a ciertas áreas: Prohibir el acceso de mascotas a áreas como parques infantiles, piscinas o gimnasios.

Responsabilidad por daños: Establecer la responsabilidad de los dueños por los daños que puedan causar sus mascotas a otros residentes o a la propiedad común.

El dueño de la mascota es responsable de cualquier daño que esta cause a la propiedad o a otras personas. Incumplir las normas puede generar sanciones económicas, como multas por no recoger excrementos o no usar correa.

Si un reglamento de propiedad horizontal prohíbe de forma injustificada la tendencia de mascotas o establece normas excesivas, los dueños pueden impugnar el reglamento ante la autoridad competente de la alcaldía o ante un juez civil.