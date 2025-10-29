Por ley, los colegios del país deberán enseñar sobre protección animal: Congreso aprobó proyecto

Tras hundirse por falta de trámite, volvió a ser radicado proyecto de 'Ley Júpiter', que busca implementar las clases de protección animal en todos los Colegios del país / Mauricio Alvarado ( Colprensa )

Congreso

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que busca establecer que en todos los colegios del país haya educación sobre protección animal, para hacerle frente a los casos de maltrato.

“Educar salva vidas, educar cambia el mundo y eso es lo que ustedes hoy están haciendo aquí con la votación de este proyecto que ahora ya es ley, ley empatía”, fue el mensaje con el que la senadora animalista Andrea Padilla le agradeció a la plenaria.

La congresista de la Alianza Verde consideró que la iniciativa “no podría tener un nombre más lindo porque lo que buscamos es que los chiquitos, los niños, las niñas, los adolescentes se conviertan en seres humanos empáticos, en ciudadanos empáticos, justos, compasivos, con todas las formas de vida”.

Para que esta iniciativa se convierta oficialmente en ley de la República solo falta que se le dé trámite a la conciliación, que es el paso con el que se unifica el texto aprobado por cada Cámara. Después de ese punto, que suele ser un trámite sin mayor discusión, será enviado oficialmente a sanción presidencial, para que con la firma del presidente Gustavo Petro entre en vigencia.