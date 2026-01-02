Desmantelan ‘La Isla’, grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes en Kennedy

La Policía Nacional. en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación de ‘La Isla’, un grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes en la localidad de Kennedy.

Esta estructura delincuencial estaba integrada por 7 hombres, quienes eran responsables de la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo en los sectores de El Amparo, María Paz y el entorno de la Plaza Central de Abastos.

Los hombres deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte estupefacientes. Asimismo, fueron incautados más de 150 gramos de tussi, 7 frascos de ketamina (fármaco psicoactivo utilizado para la elaboración de sustancias alucinógenas) y 7 dispositivos móviles.

Entre los capturados está alias ‘Julián’, quien era el encargado de la fabricación y el almacenamiento las sustancias ilícitas. Asimismo, alias ‘Oscar’ coordinador y encargado de la distribución de los estupefacientes entre los expendedores para su posterior comercialización.

Los capturados registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.