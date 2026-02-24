La Interpol dijo que no habían sido modificados y ahí aparece Iván Cepeda: Uribe

Santa Marta

En el marco de su visita a la ciudad de Santa Marta, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la controversia relacionada con unos computadores y lanzó declaraciones contra el candidato presidencial Iván Cepeda, y la información obtenida en los computadores del excabecilla de las extintas Farc.

“Uno tiene que ser muy realista aquellos que piensan que los demás son tontos, resulta que ellos son los tontos, esos computadores los revisó la policía internacional en París y la Interpol dijo que no habían sido modificados y ahí aparece Iván Cepeda como quien le hacía las movilizaciones a las Farc, él ha sido amigo de las Farc, cercano a ellos ha trabajado van a engañar al país”, dijo el expresidente, Álvaro Uribe.

Durante su intervención ante simpatizantes y en entrevista con Caracol Radio, Uribe aseguró que los equipos en cuestión no fueron modificados y afirmó que en su contenido aparecerían referencias que, según él, evidenciarían vínculos políticos.

Durante su visita a la capital del Magdalena estuvo acompañado de la candidata presidencial, Paloma Valencia al respecto dijo que ella está comprometida con temas para beneficio de la comunidad como acueducto, alcantarillado, la vía que viene Bosconia, Fundación, Ciénaga.