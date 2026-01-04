Colombia entra en definición diplomática por la crisis en Venezuela

Norte de Santander.

El gobierno nacional instaló en Cúcuta un Puesto de Mando Unificado (PMU) para analizar, por la vía diplomática, el rumbo que seguirá Colombia frente a la situación que se vive actualmente en Venezuela.

Así lo confirmó la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, quien aseguró que la jornada se desarrolla por instrucción directa del presidente Gustavo Petro.

“Estamos aquí en la ciudad de Cúcuta para liderar el PMU, siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República, para poder organizar internamente con el gobierno, la cúpula militar y ministros del gabinete presidencial, el análisis del rumbo a seguir”, señaló la funcionaria.

Indicó que durante la jornada se abordarán temas relacionados con el manejo diplomático de la coyuntura, en un espacio en el que participan altos funcionarios del gobierno nacional y las Fuerzas Militares.

Precisó que el objetivo del encuentro es evaluar internamente las decisiones que deberá adoptar Colombia frente al escenario regional.

La directora del DAPRE también hizo un llamado a la unidad al señalar que “proteger la democracia es también proteger al presidente Gustavo Petro”, mensaje que dirigió tanto a los colombianos como a la comunidad internacional.

Frente a las preguntas sobre las estrategias diplomáticas concretas que se estarían evaluando, la funcionaria explicó que estas hacen parte del análisis que se desarrolla en el PMU y que las decisiones se tomarán una vez concluya la reunión de alto nivel que se adelanta en la capital nortesantandereana.