Representante de Álvaro Montero: “En Millonarios estuvieron dispuestos a abrirle la puerta”

Sebastián Olarte, representante de jugadores como Álvaro Montero, Nicolás Arévalo y Daniel Cataño, entre otros, dialogó con Caracol Deportes de Caracol Radio, donde se refirió a la actualidad de sus representados.

Álvaro Montero

¿Tuvo posibilidad de volver al fútbol colombiano?

“Al fútbol colombiano, no, existieron dos posibilidades, pero no se acomodaron a lo que actualmente está esperando Álvaro que es seguir compitiendo afuera, para él estos seis meses son fundamentales, tuvo propuestas de México, pero el club en Argentina está dispuesto a contar con él, quiere darle los minutos que necesita para que pueda estar en la Selección, ellos quieren contar con él, actualmente es jugador de Vélez y va a continuar en Vélez”.

¿Vélez le garantizó minutos?

“Va a tener minutos, no sé cuántos, eso no se puede decir, en el fútbol nadie puede garantizar, pero los va a tener y a partir de ahí podría ganarse el puesto”.

¿Millonarios se ofreció a tenerlo de vuelta?

“En Millonarios estuvieron dispuestos a abrirle la puerta, él salió con muy buena relación con el club, la hinchada y todos, siempre estuvieron dispuestos a recibirlo de la mejor manera en caso de que quisiera volver, pero la prioridad para él es poderse mantener jugando afuera es lo que él quiere, el club así lo quiso, quiere mantenerlo porque confía en él”.

Nicolás Arévalo

¿Cómo va su traspaso de Millonarios al Metalist de Ucrania?

“Está avanzando de una manera muy positiva, las partes han tenido acercamientos importantes. Estamos a mínimos detalles de poder cerrar la operación, pero si Dios quiere vamos a llegar a un buen puerto para que Nico pueda partir al fútbol europeo, que es lo que estamos esperando”.

Daniel Cataño

¿Cómo está la situación de Cataño?

“Con Dani hay un caso particular, hay un tema de salud de su esposa que se está tratando, la altura de La Paz le ha afectado un tema de vértigo, eso ha hecho que Dani esté pensando en la posibilidad de volver. A la esposa hay que hacerle un tratamiento, porque no es recomendable que ella esté en la altura, a 4200 metros. Bajo esa premisa estamos mirando cómo podemos encaminar las cosas para que él pueda estar tranquilo, su esposa tener el tratamiento y él seguir con su vida normal”.

¿Medellín está interesado en el jugador?

“Dani, como ustedes lo saben, es un jugador con una categoría enorme, en Colombia hay muchos equipos interesados en poder contar con él. Vamos a ver los equipos que más se acomoden al tratamiento de su esposa”.

¿Sería un jugador muy costoso?

“Estamos bajo la premisa de la salud de la esposa de Dani. No quiero decirles que Medellín u otro equipo, lo más importante para Dani en estos momentos es estar en un lugar donde la esposa pueda tener el tratamiento adecuado y estar tranquila. Obviamente Bolívar hizo una inversión, el salario de Cataño es un salario alto para el fútbol colombiano, pero él por la situación de su esposa estaría dispuesto a ceder a una parte importante”.