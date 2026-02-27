Retienen en Pereira a una pareja con circular roja en Chile; son investigados por un homicidio

La Policía confirmó la retención en Pereira de dos ciudadanos colombianos, un hombre y una mujer, requeridos por la justicia chilena mediante circular roja de Interpol por el delito de homicidio.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en julio de 2024 en la comuna de Quilicura, en Chile. La víctima, identificada como Cristian Moya, habría sostenido una discusión durante una reunión con amigos que terminó en una agresión con arma cortopunzante, causándole la muerte.

Lea también: Hallan una caleta con armas, celulares y drogas en la UPPV de Pereira

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa, tras el crimen en el país de Chile, los implicados habrían ocultado el cuerpo envolviéndolo en bolsas para escombros y lo trasladaron en una camioneta hasta un vertedero clandestino en el sector de la calle Totoral, donde fue abandonado.

“En una acción efectiva contra el delito en la ciudad de Pereira se logró la retención de dos personas, un hombre y una mujer, a partir de notificación roja de Interpol. Estas personas están vinculadas en Chile por el homicidio de una persona en julio del 2024. Las actividades se desplegaron en coordinación con las autoridades chilenas, Interpol y otras autoridades internacionales.”

La ubicación de los señalados responsables en territorio colombiano se logró gracias al intercambio de información entre autoridades y a los mecanismos de cooperación internacional activados a través de la Oficina Central Nacional de Interpol.

Le puede interesar: Con persecución en el centro de Pereira, fueron capturados los Roba Cadenas

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente mientras se adelantan los trámites administrativos y judiciales dentro del proceso de extradición solicitada por Chile.