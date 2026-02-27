Hallan una caleta con armas, celulares y drogas en la UPPV de Pereira

Pereira

El operativo de control realizado en la Unidad Permanente para la Protección a la Vida dejó al descubierto un nuevo escondite donde se almacenaban armas cortopunzantes, dispositivos electrónicos y sustancias ilícitas.

Durante la revisión de patios y áreas comunes, los uniformados detectaron un orificio en una de las estructuras que había sido acondicionado como caleta.

En este lugar encontraron 16 teléfonos celulares, un computador portátil, cuatro audífonos, cinco tarjetas SIM, una gramera digital, cargadores para celular y portátil, 12 armas cortopunzantes y diferentes estupefacientes, entre ellos base de coca y marihuana. Según fuentes judiciales, los elementos hallados superan los $25 millones.

“La Policía Nacional adelantó una intervención preventiva logrando la incautación de varios elementos prohibidos. Asimismo, en la inspección a las instalaciones se detectó un orificio en una de las estructuras del patio para ser empleado como escondite tipo caleta de elementos. La Policía Nacional reitera que estos controles continuarán desarrollándose de manera constante con el fin de prevenir riesgos, evitar el ingreso de elementos ilícitos y fortalecer las condiciones de seguridad dentro de estos centros carcelarios”, indicó la teniente coronel Laura Cruz Carreño, comandante operativa de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Pereira.

Han manifestado las autoridades que los objetos incautados evidencian una posible red interna para almacenamiento y circulación clandestina de estos elementos. Además, el hallazgo podría derivar en nuevas imputaciones dentro de procesos judiciales en curso contra personas privadas de la libertad o bajo custodia en la UPPV.

La investigación ahora se centra en establecer cómo ingresaron los artículos al centro y si existieron fallas en los protocolos de control o posibles actos de complicidad. La presencia de múltiples tarjetas SIM y dispositivos electrónicos abre la hipótesis de coordinaciones ilícitas desde el interior.

Durante la intervención también se revisaron las condiciones físicas del establecimiento, especialmente puntos vulnerables que puedan ser utilizados para ocultamiento, con el fin de reforzar los mecanismos de seguridad y prevenir nuevas irregularidades.

