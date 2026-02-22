Con persecución en el centro de Pereira, fueron capturados los Roba Cadenas

Pereira

Una persecución por varias calles del centro de Pereira permitió la captura en flagrancia de dos hombres de 22 y 26 años de edad señalados de integrar una modalidad delictiva conocida como Roba Cadenas, que quedaron registrados en video cuando, mediante un raponazo, despojaron a un ciudadano de una cadena de oro.

El hecho ocurrió a plena luz del día en la calle 9 con carrera 13, en medio del habitual tránsito de peatones y comerciantes. Las imágenes captadas muestran cómo los sospechosos se aproximan a la víctima y, en cuestión de segundos, ejecutan el hurto y luego emprenden la huida.

Según fuentes judiciales, uno de los capturados habría intentado ocultar la evidencia tragándose la joya al momento de la detención. Los videos de cámaras de seguridad hacen parte de los elementos probatorios dentro del proceso.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los detenidos provienen de Neiva y, al parecer, se desplazaban a otras ciudades, como Pereira, para cometer hurtos bajo la modalidad de raponazo.

Las autoridades establecieron que los presuntos delincuentes utilizan motocicletas para movilizarse y vestían varias camisetas superpuestas que cambiaban después de cada hecho con el fin de alterar su apariencia y dificultar su identificación. El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Hemos capturado dos personas en flagrancia y hemos incautado una motocicleta, la cual usaban para hurtar las cadenas en el centro, identificaban a las personas y les robaban sus pertenencias entre esas cadenas y celulares. Estas dos personas provenientes de Neiva usan doble camiseta como estrategia para cambiarse y evadir los controles”, afirmó el oficial.

Los capturados registran antecedentes judiciales por delitos como hurto, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Finalmente, señaló el coronel Ochoa que el resultado operativo evidencia la importancia de la denuncia ciudadana y del trabajo coordinado para contrarrestar este tipo de delitos que afectan la seguridad en el centro de la ciudad.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer si los detenidos están relacionados con otros casos similares registrados recientemente en la capital risaraldense.

Lea también: Incautan media tonelada de marihuana en Pereira: la droga pertenecía a ‘Cordillera’