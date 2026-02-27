Real Madrid Vs. Manchester City en octavos de final de la Champions: Así quedaron las llaves
En la segunda semana de marzo empezarán a disputarse los encuentros de esta instancia.
Este viernes quedaron definidos los enfrentamientos de los octavos de final de la Liga de Campeones, destacando el duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, mismo duelo que se presentó en los Playoffs de la pasada edición del certamen.
Entre los enfrentamientos también sobresalen los cruces entre Paris Saint-Germain Vs. Chelsea y Newcastle United Vs. Barcelona.
Por el lado de los colombianos, Luis Díaz y el Bayern Múnich se estarán enfrentando a Atalanta; Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla se medirán con Galatasaray al Liverpool y Luis Javier Suárez, junto al Sporting Lisboa, estarán enfrentando a la gran revelación del torneo, Bodo/Glimt.
¿Cuándo se jugarán los partidos?
Los octavos de final de la Liga de Campeones se estarán disputando desde la segunda semana de marzo. La ida será a partir del 9 de marzo y la vuelta en la semana del 16, del mismo mes. Aún faltan oficializarse las fechas de los compromisos.
Así quedaron los octavos de final de la Champions League
- Paris Saint-Germain Vs. Chelsea
- Galatasaray Vs. Liverpool
- Real Madrid Vs. Manchester City
- Atalanta Vs. Bayern Múnich
- Newcastle United Vs. Barcelona
- Atlético Madrid Vs. Tottenham
- Bodo/Glimt Vs. Sporting Lisboa
- Bayer Leverkusen Vs. Arsenal
Cuadro camino a Budapest
Este viernes también quedó definido el cuadro del certamen camino a la gran final, que este año se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...