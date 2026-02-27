Real Madrid Vs. Manchester City en octavos de final de la Champions: Así quedaron las llaves

Este viernes quedaron definidos los enfrentamientos de los octavos de final de la Liga de Campeones, destacando el duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, mismo duelo que se presentó en los Playoffs de la pasada edición del certamen.

Entre los enfrentamientos también sobresalen los cruces entre Paris Saint-Germain Vs. Chelsea y Newcastle United Vs. Barcelona.

Por el lado de los colombianos, Luis Díaz y el Bayern Múnich se estarán enfrentando a Atalanta; Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla se medirán con Galatasaray al Liverpool y Luis Javier Suárez, junto al Sporting Lisboa, estarán enfrentando a la gran revelación del torneo, Bodo/Glimt.

¿Cuándo se jugarán los partidos?

Los octavos de final de la Liga de Campeones se estarán disputando desde la segunda semana de marzo. La ida será a partir del 9 de marzo y la vuelta en la semana del 16, del mismo mes. Aún faltan oficializarse las fechas de los compromisos.

Así quedaron los octavos de final de la Champions League

Paris Saint-Germain Vs. Chelsea

Galatasaray Vs. Liverpool

Real Madrid Vs. Manchester City

Atalanta Vs. Bayern Múnich

Newcastle United Vs. Barcelona

Atlético Madrid Vs. Tottenham

Bodo/Glimt Vs. Sporting Lisboa

Bayer Leverkusen Vs. Arsenal

Cuadro camino a Budapest

Este viernes también quedó definido el cuadro del certamen camino a la gran final, que este año se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.