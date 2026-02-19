Hable con elPrograma

Luis Díaz ,el mejor extremo de europa de los últimos años

El guajiro sigue consagrandose como el mejor jugador colombiano de la historia en el fútbol europeo.

Luis Díaz el mejor extremo / (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images) / S. Mellar

Luis Díaz el mejor extremo / (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz fue reconocido como el mejor extremo izquierdo del mundo tras su brillante temporada con el Bayern Múnich, tras jugar con el club Bávaro 32 partidos ha marcado en 19 ocasiones en las diferentes ligas que disputa el colombiano con el Bayern Múnich.

De esos 32 partidos, 21 han sido por Bundesliga en donde ha marcado 13 goles y ha dado 10 asistencias. Por Champions League ha jugado 6 partidos en donde ha anotado en 3 ocasiones. Por Copa alemana ha disputado 4 partidos y ha marcado en 2 ocasiones. Por SuperCopa ha jugado 1 partido y ha marcado en una ocasión.

El colombiano está pasando por uno de los mejores momentos en su carrera, ya que no solo se ha ganado el cariño de la afición del club bávaro sino que se convirtió en pieza clave del líder de la Bundesliga.

El guajiro se posiciona sobre los jugadores importantes como lo son; Vinícius JR y Lamine Yamal. El haberse ganado este reconocimiento tiene muy orgullosa a la hinchada del Bayern y a una gran parte del país colombiano.

El portal especializado WhoScored incluyó a “Lucho” entre los 10 mejores jugadores del planeta y lo ubicó como el mejor extremo izquierdo del mundo, con una calificación de 7,7. Para Whoscored, el colombiano marcó diferencia por su constancia, desequilibrio y aporte directo en goles.

¿Cuándo vuelve a jugar Lucho?

Lucho volverá a tener minutos con el Bayern el sábado 21 de febrero contra el Eintracht Frankfurt a partir de las 9:30 a.m. (hora Colombia).

