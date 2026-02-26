Capturan a una mujer con arma de fuego en un evento del expresidente Uribe en Honda, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que una funcionaria del Inpec fue capturada con arma de fuego en un evento del expresidente, Álvaro Uribe, que se desarrolló en el municipio de Honda, Tolima en la mañana del jueves 26 de febrero.

Esta ciudadana estaba en el Parque José León Armero donde el máximo líder del Centro Democrático participaba en un evento de campaña junto a candidatos de esta colectividad, al momento de una requisa por parte de la Policía se le encontró a la funcionaria de la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, un arma de fuego que conllevó a que fuera detenida y judicializada.

Sobre este hecho el INPEC en un comunicado a la opinión pública indicó que la funcionaria se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio, además anunció los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar contra esta persona capturada en el municipio de Honda, Tolima.

“Nos permitimos informar a la opinión pública que rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la mañana de hoy durante un evento político donde se encontraban unos pre candidatos presidenciales y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el Parque José León Armero del municipio de Honda ubicado en el departamento del Tolima, en el cual fue capturada una persona por hechos irregulares de seguridad que manifestó ser funcionaria de la entidad, cabe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”, indicó la entidad.

Por otra parte, resaltó que “Es importante precisar que la presencia de esta persona en dicha actividad correspondía a una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional del INPEC. La entidad no tiene relación, participación ni responsabilidad alguna frente a actividades de carácter político, ni avala comportamientos que contraríen la ley, los principios del servicio público o el régimen disciplinario vigente”.

Dato: de manera paralela el INPEC se activará los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, respetando el debido proceso.