¿Otro colombiano en el Liverpool? Luis Suárez estaría en los planes del histórico club inglés

Luis Javier Suárez celebra uno de sus 27 goles en la temporada con el Sporting. (Photo by Joao Bravo/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

Los 27 goles marcados con el Sporting Lisboa de Portugal en la presente temporada, hacen del colombiano Luis Suárez uno de los atractivos más grandes de cara al próximo mercado de pases. El delantero samario habría llamado la atención de varios clubes de la Premier League.

Según informó el periodista turco Ekrem Konur, Suárez se encuentra en los planes del Liverpool, anterior equipo de Luis Díaz, y del Newcastle United. Ambos clubes analizarían realizar una oferta formal por el colombiano.

“Luis Suárez es un delantero muy cotizado por los mejores clubes europeos debido a su precisión en la definición. Gigantes de la Premier League, como el Liverpool y el Newcastle, lo tienen en la mira como una excelente opción”, informó Konur en la página web Sports Boom.

Al respecto, añadió: “El Liverpool ha incluido a Suárez en sus informes, destacando tanto su dominio en la liga portuguesa como su capacidad decisiva en partidos cruciales de la Champions League. Si bien el gigante de Merseyside lo considera una opción versátil para su rotación ofensiva, aún no está claro si presentarán una oferta oficial”.

Sobre el Newcastle, por su parte, explicó: “Además, una de las potencias emergentes de la Premier League, el Newcastle United, también busca incorporar a un delantero prolífico a nivel mundial. Según informes, la directiva del Newcastle considera que el dominio de Suárez contra defensas de élite en la Champions League es suficiente para colocarlo en lo más alto de su lista de fichajes”.

En la presente edición de la Liga de Campeones, Suárez ha aportado cuatro anotaciones en ocho compromisos, siendo pieza clave para la clasificación de su equipo de manera directa a los octavos de final del certamen. Ya en esta instancia, se estarán midiendo a la revelación del torneo, el Bodo/Glimt.