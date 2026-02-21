Hable con elPrograma

Champions League

Luis Javier Suárez marca y acerca al Sporting al liderato en Portugal

El colombiano anotó en la victoria 3-0 ante el Moreirense y llegó a 20 goles en la Primeira Liga

PORTO, PORTUGAL - FEBRUARY 9: Luis Suárez of Sporting CP celebrates after scoring his team&#039;s first goal during the Primeira Liga match between FC Porto and Sporting CP at Estadio do Dragao on February 9, 2026 in Porto, Portugal. (Photo by Joao Bravo/Sports Press Photo/Getty Images)

El delantero colombiano Luis Javier Suárez volvió a reportarse en el marcador y fue protagonista en la contundente victoria del Sporting de Lisboa por 3-0 frente al Moreirense, en una nueva jornada de la Primeira Liga de Portugal.

Suárez selló el triunfo al minuto 75, anotando el tercero y último gol del compromiso tras una segunda mitad arrolladora del conjunto lisboeta. Antes, Francisco Trincão abrió el marcador al 52 y Geny Catamo amplió la ventaja al 56, encaminando un resultado que terminó siendo cómodo para los locales.

Con este tanto, el atacante colombiano alcanzó los 20 goles en la liga portuguesa y se consolidó como uno de los referentes ofensivos del campeonato, compartiendo el liderato de goleo con Vangelis Pavlidis.

En la tabla de posiciones, el Sporting queda a solo un punto del líder Porto, aunque con un partido más disputado, lo que anticipa un cierre de temporada intenso en la lucha por el título.

El gran momento de Luis Javier Suárez en Portugal no pasa desapercibido en Colombia. Su racha goleadora lo vuelve a poner en el radar de la Selección y alimenta la expectativa de cara al próximo Mundial, donde la competencia por un lugar en el frente de ataque será intensa. Con 20 tantos en la liga y un presente sólido en el fútbol europeo, el delantero levanta la mano como una alternativa real para aportar experiencia, movilidad y eficacia en el área.

Además, su regularidad en un equipo protagonista como el Sporting de Lisboa le da un respaldo importante en términos de ritmo y confianza. En un contexto donde la Tricolor busca consolidar una base ofensiva confiable, el nombre de Suárez comienza a sonar con fuerza entre aficionados y analistas, que ven en su actualidad goleadora un argumento claro para que tenga un papel determinante si mantiene este nivel en los meses decisivos.

