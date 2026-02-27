Definidos los octavos de la UEFA Europa League: Repase los rivales de los colombianos

En la ciudad de Nyon, en Suiza, se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/2026, dejando definidos los cruces de una fase que contará con cinco futbolistas colombianos como protagonistas.

Uno de los focos principales estará en el duelo entre el Real Betis y el Panathinaikos FC. El conjunto español, donde militan Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa, afrontará una serie exigente ante el histórico club griego, con la misión de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Le puede interesar: Real Madrid Vs. Manchester City en octavos de final de la Champions: Así quedaron las llaves

En Italia habrá choque con acento colombiano. El AS Roma se medirá al Bologna FC 1909, equipo en el que actúa el defensor Jhon Lucumí. Será una llave de alto nivel en la Serie A europea, con Lucumí enfrentando a uno de los candidatos tradicionales del certamen.

Desde Portugal, el SC Braga, donde juega Samy Merheg, tendrá como rival al Ferencvárosi TC. El club luso buscará imponer su experiencia continental frente al campeón húngaro en una serie que promete equilibrio.

También lea: Santa Fe cumple y postula en la FIFA al árbitro Diego Ulloa para dirigir en el Mundial 2026

Por su parte, el FC Midtjylland, del volante Pedro Bravo, enfrentará al Nottingham Forest, uno de los equipos ingleses que ha venido recuperando protagonismo internacional. El conjunto danés intentará dar la sorpresa ante un rival con tradición europea.

Los octavos de final se disputarán en partidos de ida y vuelta los días 12 y 19 de marzo de 2026. Posteriormente, los cuartos de final están programados para el 9 y 16 de abril, mientras que las semifinales se jugarán el 30 de abril y el 7 de mayo. La gran final tendrá lugar el 20 de mayo en Estambul.

Le puede interesar: “No hay una motivación más grande que un torneo internacional”: Macka de cara al duelo ante Nacional

Con presencia en España, Italia, Portugal y Dinamarca, el talento colombiano buscará seguir dejando huella en la segunda competición de clubes más importante de Europa, con el sueño intacto de levantar el trofeo continental.