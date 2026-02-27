Valle y Cauca activarán Corredores Seguros y recompensas unificadas para enfrentar delincuencia

Luego de un Consejo de Seguridad Bidepartamental ante las amenazas y el riesgo de acciones terroristas que se estarían desplazando desde el Cauca impactando al sur del departamento, se tomaron varias medidas.

La creación de Corredores Seguros en las vías que conectan al Valle del Cauca con el Cauca, la implementación de una bolsa de recompensas unificada y la puesta en marcha de una estrategia conjunta para prevenir el reclutamiento de menores e intensificar la ofensiva contra las economías ilícitas fueron las principales decisiones.

Desde Santander de Quilichao, donde sesionó el consejo de seguridad, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro destacó que “por primera vez nos sentamos a analizar con los alcaldes, con el gobernador del Cauca, el alcalde de Cali, con Fuerza Pública, Fiscalía y con todos los organismos de derechos humanos de estos dos departamentos, qué es lo que nos está afectando para actuar en conjunto, no separados, para que podamos articular y hacer estrategias claras contra la insurgencia y así de esa manera poder lograr unos resultados mejores”.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, destacó “el fondo común de recompensas, identificando los delincuentes que operan en el departamento del Cauca y del Valle. Y que ese fondo común tenga mayor alcance para que esas recompensas puedan motivar a las personas a que denuncien”.

“Desde ya van a empezar a trabajar los equipos técnicos para que coordinemos recursos para fortalecer la inteligencia, para recompensas y para temas estratégicos como, por ejemplo, defensa antidrones”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Éder.