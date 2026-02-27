Mateo García y una dedicatoria especial para su papá, tras su primer gol con Millonarios

Mateo García vivió una jornada especial ante el Deportivo Pereira. El volante bogotano, uno de los refuerzos de Millonarios para este primer semestre del 2026, aportó uno de los goles con los que el Embajador se impuso 5-1, en juego por la novena fecha del campeonato.

García convirtió el 2-0 parcial a los 29 minutos del compromiso, luego de una gran jugada colectiva en la que Carlos Sarabia lo terminó asistiendo en el área, para que este rematara con fortaleza a ras de pasto, venciendo al portero Yimmy Gómez.

El jugador de 27 años siempre ha declarado su amor por Millonarios, algo que viene desde su padre, de quien explicó, al final del partido, no pudo estar presente debido a un accidente que sufrió; no obstante, le hizo una dedicatoria especial.

“Es algo que venía buscando, llega en un momento hermoso para mí y para el grupo, para nadie es un secreto que se viene un partido sumamente decisivo para nosotros (Nacional) y obviamente esto nos llena de confianza en lo personal, de credibilidad, de ganas de seguir marcando muchos goles con esta camiseta”, comentó inicialmente, refiriéndose al juego de Copa Sudamericana de la próxima semana.

El volante añadió: “Sin duda que este es el sueño de niño. Lastimosamente no pudo estar mi papá, tuvo un inconveniente, un accidente, pero sé que está en la casa sintiéndose muy orgulloso de mí, quiero hacer una dedicatoria especial para él, él más que nadie sabe lo que significa para mí este momento y espero que sigan siendo muchísimos más”.

Finalmente, reconoció el trabajo del grupo a lo largo del encuentro: “Que la emoción no deje pasar por alto el trabajo que el equipo realizó hoy y que llega en un momento donde este Millonarios lo necesitaba para llegar con los ánimos arriba, con la confianza arriba para enfrentar a Nacional”.

Con el triunfo, Millonarios quedó parcialmente en la décima posición del campeonato con 11 puntos, los mismos que suma en este momento el octavo, Atlético Bucaramanga.