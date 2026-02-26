🔴EN VIVO Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira por la copa Libertadores

El estadio Estadio Manuel Murillo Toro será el escenario de una noche decisiva este jueves 26 de febrero, cuando Tolima y Táchira disputen el duelo de vuelta que definirá uno de los cupos a la siguiente ronda del certamen continental. El conjunto colombiano llega con una mínima diferencia a su favor tras imponerse por la mínima en territorio venezolano, resultado que le permite afrontar el compromiso con cierta ventaja estratégica.

El equipo dirigido por Lucas González ha enfocado buena parte de su planificación en este encuentro. Aunque en la Liga sufrió un traspié reciente ante Cúcuta Deportivo, el cuerpo técnico optó por rotar la nómina y preservar a varios habituales titulares, evidenciando que la prioridad está puesta en asegurar la clasificación. En el primer choque, la velocidad y desequilibrio de Kelvin Flórez marcaron la diferencia, y se espera que nuevamente sea una de las cartas ofensivas más importantes. En casa, el cuadro pijao suele imponer condiciones, manejando los tiempos y mostrando solidez defensiva.

Del otro lado, Táchira asume el reto con la obligación de buscar el gol desde los primeros minutos. El conjunto aurinegro llega motivado tras un triunfo reciente en su campeonato doméstico frente a Monagas, resultado que fortaleció su confianza. Ya en la fase anterior demostró capacidad para competir fuera de su país, eliminando a The Strongest, por lo que no se descarta una propuesta valiente en Ibagué. Sin embargo, deberá romper antecedentes poco favorables en territorio tolimense si quiere mantener vivo su sueño en la Libertadores.

La serie está abierta, pero el margen es estrecho. Tolima intentará hacer valer su localía y administrar la ventaja, mientras que Táchira buscará un golpe de autoridad que cambie el rumbo de la eliminatoria. Una noche de tensión continental espera en el Murillo Toro.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido: