Lucas González despúes de la victoria frente a Táchira: “Los jugadores no son robots”

Tras la sufrida clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, Lucas González compareció en rueda de prensa con un mensaje claro: mesura en el análisis y respaldo absoluto a sus jugadores. El entrenador entendió las críticas por el rendimiento irregular de Kelvin, pero fue enfático en humanizar el debate.

“Hay que entender que los jugadores son personas antes que futbolistas, no son robots. Como todo el mundo, uno tiene un día bueno y un día malo” , explicó. El técnico detalló que ningún futbolista rinde siempre al máximo nivel y que la regularidad es lo que marca la diferencia. “Los buenos jugadores mantienen su rendimiento entre un 7 y un 8; cuando tienen un día malo caen a un 6”, agregó.

Sobre la decisión de darle la titularidad a Kelvin, González reconoció que era una duda previa al partido, especialmente por el buen momento que atravesaba. “Venía de hacer tres goles en dos partidos, con un rendimiento muy alto. Hoy optamos por que iniciara, pero sabíamos que Gerson también nos podía ayudar”, señaló. De hecho, valoró que los cambios le dieron otra energía al equipo y que “con los cambios mejoramos”.

Una clasificación trabajada desde el punto penal

Aunque celebró el paso a la siguiente ronda, el entrenador confesó que no imaginaba una definición desde los once metros. “Imaginaba clasificar, no imaginaba que íbamos a pasar en penaltis”, dijo. Sin embargo, dejó claro que el escenario estaba previsto.

“Mi trabajo es contemplar los peores escenarios. Esto de pensar positivo y que solo con visualización se logran las cosas no es tan real. Hay que preparar todos los escenarios”, afirmó. En ese sentido, reveló que la tanda se viene practicando desde el semestre pasado: “Los venimos entrenando desde hace seis meses. Tenemos muy claro quiénes son los pateadores y lo que puede hacer Neto en el arco”.

También contó un detalle clave sobre el penal decisivo: “Sebastián quería patear el quinto. Le dije que si se definía en el cuarto lo pateaba él. Fue la única intervención que tuve”. El cobrador respondió y selló la clasificación.

Autocrítica con datos en la mano

Fiel a su estilo analítico, González evitó dejarse llevar únicamente por la emoción. “Cualquier cosa que diga ahora es subjetiva. Hay que evaluarlo objetivamente”, advirtió, anticipando que revisarán el partido en video para extraer aprendizajes.

El técnico explicó que, más allá del penal sancionado en el tramo final, el rival generó muy poco en juego abierto. Sin embargo, reconoció un detalle puntual que pudo costar caro: “Perdemos una referencia de marca en un córner al minuto 92 y permitimos un cabezazo. Esos son los detalles que hay que cuidar”.

Para la siguiente ronda y también pensando en la liga local, el mensaje es claro: ajustar la defensa en balones detenidos y evitar conceder centros innecesarios en los minutos finales.

Consultado sobre el cambio de actitud del equipo en la segunda mitad, González relativizó su protagonismo. “Los entrenadores no somos tan importantes como creemos. Los importantes son los jugadores”, expresó.

Aunque reconoció que en el descanso hubo ajustes tácticos, insistió en que el mérito fue del grupo. “Intentamos ajustar algo desde el punto de vista táctico y los jugadores se sintieron más cómodos. No salimos a empatar; intentamos ganarlo”, subrayó.

Finalmente, cerró con una frase que resume su sentir tras la clasificación: “Yo soy un afortunado y no me cambio por nadie del mundo hoy, por tener la oportunidad de estar al frente de este grupo y representar al Deportes Tolima”.

El equipo pijao sigue en carrera en la Copa Libertadores, con la convicción de que la preparación, incluso para los escenarios más adversos, termina marcando la diferencia.