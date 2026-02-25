Desmantelan laboratorio de cocaína en Dosquebradas, Risaralda

Pereira

Tras seis meses de labores de inteligencia, la Policía Nacional desmanteló un centro ilegal de procesamiento de cocaína que operaba en la vereda La Sima, en jurisdicción de Dosquebradas.

La operación fue adelantada por el Bloque de Búsqueda, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos y con apoyo del Gaula Militar, mediante una orden de allanamiento y registro que permitió incautar más de 64 kilos de esta droga y la captura de una persona de 50 años de edad.

Entre lo decomisado se encuentran 34 mil gramos de clorhidrato de cocaína, 28 mil gramos de la sustancia mezclada con chocolate, 530 gramos de base de coca, dos litros de cocaína líquida y 20 frascos de brevas contaminadas con la droga. También fue incautado un teléfono celular que será clave dentro del proceso investigativo.

Según informó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el inmueble había sido arrendado como fachada y funcionaba de manera clandestina como centro de procesamiento de cocaína. Allí se realizaban maniobras para mezclar la droga con productos alimenticios, especialmente chocolate y brevas selladas, con el fin de evadir los controles y facilitar su envío a mercados internacionales, principalmente en Europa.

“Se logró la incautación de 64 kilos de cocaína, los cuales eran utilizados para camuflarlos en elementos perecederos, chocolate y cacao, los cuales tenían destino Europa y otros lugares a nivel internacional. Esta cocaína tiene un costo aproximado en el exterior de dos millones de euros. Tenemos también una persona capturada de 50 años, una finca la cual fue allanada y va a ser motivo de proceso de extinción de dominio”, explicó el coronel Ochoa.

Indicó la Policía que la investigación permitió establecer que esta estructura estaría vinculada al grupo delincuencial Cordillera, presuntamente liderado por alias ‘Don A’, ‘Tres Caras’, ‘Juangui’ y ‘Garra’.

Las autoridades señalaron que este resultado impacta de manera directa las finanzas de la organización criminal y evidencia la forma en cómo operan las estructuras dedicadas al tráfico transnacional de estupefacientes a través de alimentos, una práctica que ya no es poco común.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas habilitadas, como parte de las acciones para contrarrestar el narcotráfico en la región.

