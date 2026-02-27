‘Es una carta de amor propio’: Diana Warren nominada a los Premios Óscar sobre su documental

Diane es una cantautora estadounidense que ha sido nominada al Premio Óscar 17 veces, convirtiéndola en la mujer con más nominaciones al Oscar de la historia. Ha sido nominada 9 años seguidos en la categoría de canción original. En noviembre de 2022, Warren se convirtió en la primera compositora de la historia en recibir un Óscar Honorífico, según la votación de la Junta de Directores de la Academia. Actualmente está nominada al Óscar a Mejor Canción Original por ’Dear Me’, del documental Diane Warren: Relentless. La canción fue escrita por Warren e interpretada por Kesha.

Documental “Diane Warren: Relentless”:

Diane Warren: Implacable es una mirada íntima y poco común a la vida, la carrera y el proceso creativo de la legendaria compositora Diane Warren. En el documental intervienen varios artistas y productores de Hollywood con los que Warren ha trabajado como Cher, Becky G, Lady Gaga.

La artista estuvo en entrevista con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y dio más detalles de su trabajo y esta nueva nominación a los premios.

“Sería maravilloso que esta vez sí sea el año, de todas las canciones esta sería totalmente gratificante”, dijo la artista frente a su nominación de este año.

Esta canción que hizo es una experiencia diferente porque es un documental sobre ella, era una carta de amor a esa niña que se sentó en su cuarto, que se sentía sola, que sufrió de matoneo en el colegio, era escribirle a esa niña que todo iba a estar bien, dice la artista sobre esta canción nominada al Premio Óscar. “Es una canción sumamente personal pero es algo que viven muchas personas en diferentes etapas de la vida”.

La gala donde se conocerán los ganadores de los Premios Óscar serán el próximo 15 de marzo de 2026 en el teatro Dolby de Hollywood. La ceremonia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que premia la excelencia en el cine, se retransmitirá a través de ABC y Hulu

