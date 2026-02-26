Spotify lanza una urna con un altavoz con Bluetooth que permite escuchar música después de la muerte

Spotify y la empresa de agua enlatada Liquid Death han lanzado la ‘Eternal Playlist Urn’, una urna con altavoz Bluetooth integrado que permite escuchar música después de la muerte y desde el más allá.

“La vida necesita música. El más allá también. La ‘Eternal Playlist Urn’, el primer altavoz inalámbrico del mundo diseñado para llevar tu música a un lugar inexplorado”, dice el comunicado.

La urna de resina de poliéster blanca pesa poco más de 1 kg y cuenta con un discreto altavoz Bluetooth integrado en su tapa, con carga USB-C y una luz indicadora azul.

Esa función permite a familiares y amigos reproducir audios seleccionados relacionados con la memoria de la persona, lo que hace que el sonido sea mucho más interactivo en momentos de recuerdo.

Solo se producirán 150 unidades por $495 dólares.