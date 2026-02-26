Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 feb 2026 Actualizado 23:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Spotify lanza una urna con un altavoz con Bluetooth que permite escuchar música después de la muerte

La ‘Eternal Playlist Urn’, creada en conjunto con Liquid Death, tiene un costo de $495 dólares.

The Spotify logo appears on the screen and a headset in this photo illustration in Ontario, Canada, on February 13, 2026. (Photo by Thomas Fuller/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

The Spotify logo appears on the screen and a headset in this photo illustration in Ontario, Canada, on February 13, 2026. (Photo by Thomas Fuller/NurPhoto via Getty Images)

Matheo

Spotify y la empresa de agua enlatada Liquid Death han lanzado la ‘Eternal Playlist Urn’, una urna con altavoz Bluetooth integrado que permite escuchar música después de la muerte y desde el más allá.

Lea también: El dúo Gnarls Barkley, compuesto por CeeLo Green anuncia su último álbum y nuevo sencillo en 18 años

“La vida necesita música. El más allá también. La ‘Eternal Playlist Urn’, el primer altavoz inalámbrico del mundo diseñado para llevar tu música a un lugar inexplorado”, dice el comunicado.

La urna de resina de poliéster blanca pesa poco más de 1 kg y cuenta con un discreto altavoz Bluetooth integrado en su tapa, con carga USB-C y una luz indicadora azul.

Esa función permite a familiares y amigos reproducir audios seleccionados relacionados con la memoria de la persona, lo que hace que el sonido sea mucho más interactivo en momentos de recuerdo.

Le puede interesar: Demi Moore, Javier Bardem y Chris Evans son anunciados como presentadores de los premios Óscar

Solo se producirán 150 unidades por $495 dólares.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir