Netflix se niega a aumentar la oferta por Warner después de conocer que la de Paramount era superior

Este jueves, la plataforma de streaming Netflix declinó aumentar su oferta por Warner Bros. Discovery después de que la junta directiva de esa compañía declarara la nueva oferta de Paramount como “superior”.

Los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, declararon en un comunicado conjunto que “la transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”.

“Pero esta transacción siempre fue algo “bueno tener” al precio justo, no algo “imprescindible” a cualquier precio”, afirmaron.

Esto significaría que la última oferta de Paramount será aceptada por la junta directiva de Warner, que determinó que era una “propuesta superior” al acuerdo de Netflix.

Así, Netflix recibirá 2.800 millones de dólares.

Las acciones de Netflix se dispararon más de 10% tras el anuncio de la decisión.