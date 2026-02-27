Así es ‘Todos somos Gaza’ documental del director de cine Hernán Zin, nominado a los Premios Goya

Hernán Zin, retrata en su película el día a día de Udai y de otros dos jóvenes gazatíes, Mohamed y Bisán, en medio de la devastadora ofensiva israelí en la Franja que, según el Ministerio de Sanidad de Gaza y el propio ejército israelí, ha dejado más de 70.000 muertos en dos años. A los tres ya los conocíamos. Los presentó el propio Zin en otra película de 2014, Nacido en Gaza, en la que los siguió a ellos y a otros siete niños durante el ataque israelí de aquel verano.

Durante los noventa minutos se ven imágenes cotidianas como la de dos jóvenes que sueñan con formalizar su pareja, una niña que quiere estudiar en la universidad o un bebé feliz porque su padre ha conseguido algo para comer mientras las bombas no dejan de caer sobre una ciudad que ha quedado reducida a escombros.

Solo entre 2023 y 2025 murieron más de 20.000 niños en Gaza, según Save The Children, y más de un millón han sido desplazados. Sus palabras reflejan su evidente molestia con una industria del cine que “tiene una parte muy banal” y que piensa que no se ha indignado lo suficiente con lo que ha pasado.

Su análisis es que el sionismo “maneja todo”, incluyendo las narrativas y las finanzas, y que nada vale más que el dinero. Por eso, el título de su documental, más que una simple llamada a la solidaridad, pretende ser un presagio: “Gaza es la punta del iceberg de todo lo que está mal en este mundo. Es el ejemplo, pero vendrán por nosotros, el capital ya vale más que las personas. También se aplica a nuestras vidas”. Solo vislumbra un final al conflicto: “Los palestinos van a desaparecer, no hay otra, ese va a ser el final, van a ganar”.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Hernán Zin director de este documental, quien dio más detalles de su realización.

“Son 680.000 los muertos de los cuales 400.000 son niños. Entonces, en este genocidio, de estos que estamos en el día 800 de genocidio, ya han matado un tercio de la población de Gaza, no ha quedado nada de la gente, los edificios han desaparecido el 90%, y no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen comida, no tienen medicinas, así que es un holocausto, exterminio en toda regla, que estamos viendo en directo”, dijo el director de cine.

Amenazas por el documental:

El director de cine comentó que ha recibido varias amenazas por haber realizado este documental: “Me han dicho que me van a destruir la carrera, que me van a difamar, que se van a inventar historias, que me van a matar, a mi familia, a mí, todos los días, el pan nuestro de cada día. A mí me importa poco porque soy reportero de guerra, porque si tengo que vivir bajo un puente, lo viviré bajo un puente y porque sé que en el mundo hay gente buena”.

