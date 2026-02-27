Director deportivo del DIM sobre supuesto interés de Santa Fe en Edwuin Cetré: “Ninguna posibilidad”

En diálogo con el MorningGol, Federico Spada, director deportivo del Medellín, analizó la actualidad del equipo, que atraviesa una fase clave en la Copa Libertadores. El dirigente confirmó que el club disputará la fase 3 con una logística compleja, marcada por lesiones y la coincidencia con la Libertadores Sub-20.

“Jugaremos los días 5 y 12, primero en Montevideo y después cerrando de local con nuestra hinchada. Estamos organizando el viaje, además tenemos muchas bajas por lesión”, explicó. Incluso reveló que algunos jugadores podrían desplazarse entre sedes para cumplir con ambos torneos.

El resultado por encima de las formas

Spada fue claro al valorar la clasificación reciente, aun cuando el equipo sufrió más de lo esperado. “Esa es la Copa Libertadores, eso es clasificar”, afirmó, restándole importancia a las formas.

Le puede inetersar: Nairo Quintana: “Se ve que está más cerca el retiro… ya son 36 años”

El italocolombiano dejó una frase que marca su filosofía: “Si tengo que firmar que contra Juventud ganamos jugando mal, lo firmo de una”. Y agregó que, tras un año sin competencia internacional, volver a la escena continental es una prioridad: “Para nosotros es fundamental tener torneo internacional”.

En cuanto a la meta trazada, fue concreto: “Hoy el objetivo es clasificar a fase de grupo. Ya después, teniendo todo el equipo, creemos que podemos llegar hasta octavos de final y vivir el día a día”.

Un proyecto con identidad clara

Spada defendió la continuidad del proyecto deportivo más allá de los nombres propios. Aseguró que el club mantiene una línea ofensiva y moderna, sin importar el entrenador.

“Somos el club que, por lo menos con los últimos tres entrenadores, tiene una línea común: pensar en el arco rival, tener una propuesta moderna y ofensiva”, señaló, recordando los ciclos de David González, Alfredo Arias y ahora Alejandro Restrepo.

Sobre el actual técnico, reconoció que hubo un momento crítico antes del duelo clave ante Liverpool de Uruguay. “Hubo un momento antes de Cúcuta donde el partido era fundamental. Teníamos mucho tiempo sin ganar”, admitió. Sin embargo, destacó la comunicación sincera con el cuerpo técnico y respaldó la decisión de sostener el proceso: “Creo que la decisión fue acertada”.

También le puede interesar: Mateo García y una dedicatoria especial para su papá, tras su primer gol con Millonarios

Además, recordó que el plantel ha competido sin varios referentes mayores de 30 años y que jugadores como Daniel Londoño, Baldomero Perlaza, Daniel Cataño y Jhonny González podrían convertirse en “refuerzos” cuando estén plenamente recuperados.

Críticas al VAR y llamado a unión

El directivo también abordó la polémica arbitral reciente. Aunque lamentó errores, apuntó especialmente contra el uso del VAR. “El VAR es una herramienta que tiene que ayudar al árbitro, no decidir si es mano o no es mano”, afirmó.

Spada propuso una reunión entre directivos y la comisión arbitral: “Se tiene que hacer algo porque no puede seguir así. Tenemos que unirnos para mejorar el fútbol colombiano”.

El mercado y los fichajes que no fueron

En materia de contrataciones, explicó que el Medellín trabaja con tres opciones por posición y negocia en paralelo, siempre ajustado al presupuesto y sin proyectar gastos pensando únicamente en clasificar a fase de grupos.

Lea aquí también: “No hay una motivación más grande que un torneo internacional”: Macka de cara al duelo ante Nacional

También detalló que, por reglamento, el club no puede ampliar su lista de 25 jugadores tras avanzar de fase, lo que limita maniobras incluso cuando aparece un ingreso extra.

En el tramo final de la entrevista, reveló nombres que estuvieron muy cerca de vestirse de rojo. Sobre el rumor de “Edwuin Cetré”, fue tajante: “Ninguna posibilidad”, debido a cifras salariales y situación contractual.

Pero lo más llamativo fue el “podio” de fichajes frustrados: “El primero fue Kevin Viveros, el segundo William Tesillo y el tercero Rodrigo Contreras”. Tres nombres que, según Spada, estuvieron a detalles de convertirse en refuerzos del Medellín.

Federico Spada dejó claro que el DIM prioriza resultados, respalda su proyecto deportivo y sueña con volver a instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El mensaje es directo: primero clasificar, después soñar.