Carrera atlética en Bogotá por la Universidad Pedagógica: Detalles y cierres viales el 1 de marzo

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ha anunciado que se realizará este domingo 1 de marzo la Carrera Atlética Pedagógica Run 2026, un evento en conmemoración de los 70 años de esta tradición, disponible tanto para los universitarios como para el público en general que quiera asistir al evento.

Tenga en cuenta que esta carrera contará con categorías habilitadas para paraatletas y con ajustes razonables en todo el recorrido, garantizando condiciones de acceso y participación inclusivas, en donde podrá decidir si inscribirse para recorridos de 10 kilómetros, 7 o 3, respectivamente.

Los costos de inscripción variarán de acuerdo con la entidad con la que pertenezca y el tramo que decida recorrer. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad que hospeda el evento, profesores, afiliados a compensar o niños tendrán diferentes descuentos, que pueden empezar desde los $65.000 hasta los $132.000.

En qué zonas se desarrollará la Carrera Atlética Pedagógica Run 2026

La carrera total, que es la de 10 kilómetos, tendrá un calentamiento desde las 6:30 a.m. y procederá a iniciar la carrera a las 7:30 a.m. desde el Instituto Pedagógico Nacional, ubicado en la avenida calle 127 #11-20 costado norte

Luego avanzará por la avenida calle 127 por avenida carrera Novena en la conectante norte a occidente al oriente. Es entre la Avenida Carrera Novena con Avenida Diagonal 92 que se hará la mayor parte del recorrido.

Finalmente, se devolverán los corredores por la avenida calle 127 (conectante norte-occidente) al occidente, volviendo a ingresar al Instituto Pedagógico Nacional, lugar donde termina el recorrido.

Este es el mapa del recorrido:

Ilustración del recorrido de la Carrera Atlética Pedagógica Run 2026 (Cortesía: Universidad Pedagógica Nacional) Ampliar Ilustración del recorrido de la Carrera Atlética Pedagógica Run 2026 (Cortesía: Universidad Pedagógica Nacional) Cerrar

Nota*: La Universidad aclara que este mapa puede estar sujeto a cambios

Estos serán los cierres viales en Bogotá durante el domingo 1 de marzo de 2026

Con todo esto en cuenta, la Alcaldía de Bogotá, de mano con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha anunciado los cierres viales que se darán para el correcto transcurso de este evento.

El cierre empieza en puntos de la avenida carrera Novena y calle 127 hasta desvíos por la calle 98, avenida NQS y otros corredores viales en las localidades de Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) también autorizó cierres viales en puntos de la avenida carrera 9 y la avenida calle 127.

Direcciones donde serán los cierres viales:

Avenida carrera Novena entre calle 134 y avenida calle 98: cierre total – calzada occidental, de 6:00 a. m. a 11:00 a. m.

Avenida calle 127 entre avenida carrera Novena y avenida carrera 11 cierre total – conectante norte a occidente, de 6:00 a. m. del 1 de marzo a 11:00 a. m. del 1 de marzo.

Desvíos autorizados:

La alcaldía de Bogotá también compartió los mapas satelitales que le pueden dar mayor guía de los desvíos que puede tomar:

Mapa 1

Ilustración de los cierres viales y desvíos que se darán en Bogotá por la Carrera Pedagógica Run 2026 (MAPA 1) (Cortesía: Alcaldía de Bogotá) / Ginna Alejandra Rincon Sanchez Ampliar Ilustración de los cierres viales y desvíos que se darán en Bogotá por la Carrera Pedagógica Run 2026 (MAPA 1) (Cortesía: Alcaldía de Bogotá) / Ginna Alejandra Rincon Sanchez Cerrar

Las personas que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera Novena, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – avenida carrera Séptima al sur

Quienes se desplacen por la avenida calle 134 en sentido occidente - oriente deberán continuar al oriente por la avenida calle 134 y avenida carrera Séptima al sur o al norte (ver mapa 1).

Mapa 2

Ilustración de los cierres viales y desvíos que se darán en Bogotá por la Carrera Pedagógica Run 2026 (MAPA 2) (Cortesía: Alcaldía de Bogotá) / Ginna Alejandra Rincon Sanchez Ampliar Ilustración de los cierres viales y desvíos que se darán en Bogotá por la Carrera Pedagógica Run 2026 (MAPA 2) (Cortesía: Alcaldía de Bogotá) / Ginna Alejandra Rincon Sanchez Cerrar

Las personas que van en sentido norte – sur por la avenida carrera 15 o sentido oriente– occidente por la avenida calle 100 y desean tomar la avenida carrera Novena - avenida NQS al sur, deberán continuar al occidente por avenida calle 100 y autopista Norte al sur (ver mapa 2).

