18 días esperando medicamento y 2 años una cirugía: el caso de una paratleta con hemofilia

Paula Michelle López es una tenista paralímpica en silla de ruedas que ha representado a Bogotá en competencias nacionales y también a Colombia en diferentes escenarios internacionales.

Michelle es una paciente diagnosticada con hemofilia y al igual que muchos colombianos afiliados , ha lidiado con extensas esperas para poder recibir un medicamento que debe consumir tres veces a la semana para tratar su enfermedad.

La falta de este tratamiento no solo ha puesto en riesgo su salud, sino su proceso como una deportista el cual tiene una proyección muy relevante, y es que esta situación le ha impedido competir.

“En febrero se demoraron 18 días sin entregarme el medicamento a pesar de que tenemos una tutela ganada desde 2023 e incluso, una orden de desacato. También llevo dos años esperando una cirugía de ortopedia en la fundación cardioinfantil”, expresó a Caracol Radio Michelle, quien estaba acompañada de su mamá Janeth López.

El medicamento se llama Concentrado de Factor VII, es distribuido por Baxalta, una compañía biofarmacéutica y en el caso específico de Michelle, debe inyectarse 3 veces a la semana.

1 caja es una sola dosis del medicamento y adquiriéndola de forma comercial tiene un valor aproximado de $3.000.000. Vale la pena mencionar que estos precios, según explicó Janeth, incrementan según el factor (I,II,III,IV,V,VI,VII, etc).