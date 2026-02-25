Universidad Nacional SEDE Bogotá decreta paro hasta el 20 de marzo

La decisión fue adoptada este 24 de febrero, luego de una asamblea que se extendió por más de seis horas y reunió a estudiantes, docentes y personal administrativo. La medida se produce tras el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, que confirmó la rectoría de Peña.

En un comunicado público, la asamblea rechazó “de manera enfática” la designación del rector y calificó el fallo judicial como una decisión de carácter político que, a su juicio, vulnera la autonomía universitaria y desconoce la voluntad democrática de la comunidad académica. En consecuencia, exigieron su renuncia.

Desconocimiento de la rectoría y Mesa Constituyente

Entre las determinaciones adoptadas, la asamblea anunció que desconoce la rectoría de Ismael Peña, al considerar que, aunque su nombramiento está respaldado por decisiones judiciales, carece de legitimidad dentro de amplios sectores de la comunidad universitaria.

Además, convocó a una Mesa Constituyente Universitaria que tendrá como objetivo redactar un articulado para reformar los lineamientos del gobierno universitario y avanzar en la democratización de la institución. El documento deberá ser presentado ante el Consejo Superior Universitario (CSU).

También se aprobó denunciar públicamente la situación de la Facultad de Farmacia, que según la asamblea continúa sin edificio propio, y señalar responsabilidades políticas por esta situación.

Garantías para la protesta

La asamblea exigió al Consejo Superior Universitario garantías plenas para el ejercicio de la protesta y solicitó que no se adopten medidas disciplinarias contra estudiantes, docentes o personal administrativo durante el paro.

Igualmente, pidió evitar represalias académicas y administrativas que, según el comunicado, puedan vulnerar el derecho fundamental a la protesta y la reunión.

¿Donde inicia el origen del conflicto?

La controversia se remonta al proceso de elección de rector en la Universidad Nacional, en el que se realizó una consulta estamentaria para recoger la opinión de estudiantes, docentes y egresados.

En esa consulta, el candidato Leopoldo Múnera obtuvo la mayor votación, lo que generó expectativas en amplios sectores de la comunidad universitaria. Sin embargo, de acuerdo con los estatutos de la institución, la consulta tiene carácter consultivo y no vinculante, por lo que la decisión final correspondía al Consejo Superior Universitario, que eligió a Ismael Peña Reyes.

Esa determinación desató protestas, acciones jurídicas y un debate interno sobre la autonomía universitaria y los mecanismos de participación democrática, que ahora derivan en el paro académico anunciado hasta el 20 de marzo.