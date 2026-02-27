Ante la Fiscalía se entregó el conductor que arrolló a joven cantante en la vía Armenia- Pereira

Armenia

En la tarde de este jueves 26 de febrero se entregó el conductor que habría protagonizado el accidente de tránsito el pasado sábado 21 de febrero en autopistas del café donde dos trabajadores de una empresa de licor fueron arrollados por un carro fantasma.

Una de las víctimas fue Nicole Vargas de 19 años de edad quien era reconocida cantante del departamento y participó en diferentes concursos a nivel local y nacional lo que generó bastante consternación.

En el marco de la velatón que lideraron familiares en el parque principal del municipio de Circasia, el secretario del Interior, Diego Santamaria entregó declaraciones sobre el caso a Entérate Quindío y Noticias Circasia, donde confirmó que el conductor de 67 años de edad se entregó a la Fiscalía 12 seccional con el objetivo de avanzar en el proceso judicial.

Destacó que el vehículo involucrado en el hecho se encuentra en poder de la autoridad que es calve en toda la investigación del caso.

“La persona en este momento está siendo atendida por esta fiscalía y también contarles que el vehículo que arrolló a las personas ya en este momento también se encuentra en poder de esta autoridad”, mencionó.

Añadió: “Se vinieron trabajando y esperando las órdenes de policía judicial para iniciar con la respectiva investigación, pero ya se tenían indicios del paradero del vehículo por parte de la policía nacional y hoy gracias pues a esa presión que se ejerció por parte de todas las autoridades, gracias a esa recompensa que ofreció el señor gobernador del departamento del Quindío por un valor de 10 millones de pesos, muchas personas respaldaron y en horas de la tarde se da la entrega".

“Esta persona, una persona de 67 años de edad, se entregó ante las autoridades correspondientes y ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación adelantar todo el procedimiento. Vamos a estar muy pendientes como gobernación del quindío. El gobernador ha sido muy empático en manifestarlo que esto no se puede quedar de esta manera y esta persona tendrá que responder ante las autoridades por lo que hizo esa noche”, puntualizó.