En Circasia, Quindío decretarán día de duelo municipal por muerte de joven cantante

Trágico fin de semana de muertos en accidentes de tránsito en el Quindío, el caso de mayor gravedad es el de dos peatones que fueron arrollados por un carro fantasma

Recordemos que el caso se registró en la noche del sábado 21 de febrero donde un carro fantasma arrolló a dos trabajadores de una reconocida licorera.

Más información Ya son tres muertos en accidentes de tránsito en vías del Quindío durante este fin de semana

Las víctimas fatales fueron identificadas como Nicol Valeria Vargas Gómez de 19 años de edad y William Andrés Paipa de 40 años.

Precisamente ha generado consternación la muerte de la joven puesto que es reconocida al ser cantante y haber participado en varios concursos a nivel local y nacional.

A propósito, el alcalde del municipio de Circasia, Julián Andrés Peña lamentó el fallecimiento de Nicole y envío un mensaje de solidaridad a sus familiares en medio del inmenso dolor.

“Sin duda alguna es una pérdida muy lamentable para el municipio, especialmente para la familia de Nicole. Nicole la vimos crecer en Circasia como una niña carismática, dulce, luchadora que amó la música desde muy niña, que fue educando su voz y que apunta de constancia y el acompañamiento de su querida hermana y su querida mamá fue saliendo adelante", manifestó.

Añadió: “Así que la pérdida de Nicole en lucha un municipio nos hace recordar cuán frágil es la vida. La importancia de vivir el presente y por supuesto de valorar los momentos con nuestras familias. De tal suerte que como alcalde municipal me uno solidariamente acompañando a su familia".

Enfatizó que decretarán un día de duelo municipal y acompañarán a la familia en este difícil momento por lo que están prestos a cualquier requerimiento.

“El municipio de Circasia se hará presente en las honras fúnebres, decretará día de duelo municipal y por supuesto estará muy pendiente de lo que requiera la familia", destacó.

Asimismo, recordó a la joven como dulce, carismática, luchadora y que amó la música lo que le permitió ser una figura local.

Envío un mensaje en cuanto a que la pérdida de Nicole recuerda lo frágil que es la vida y la importancia de vivir el presente.

Es importante resaltar que la joven es reconocida en el departamento puesto que participó en varios concursos de músicacomo en el programa nacional La Voz Kids en el año 2019 y también los mini románticos de la emisora hermana Bésame en el 2022.

Desde la gobernación del departamento lamentaron el difícil panorama en materia de accidentalidad e informó que los casos están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, con el rigor y la celeridad que la situación exige.