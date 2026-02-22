Ya son tres muertos en accidentes de tránsito en vías del Quindío durante este fin de semana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Alta preocupación se genera en el departamento del Quindío debido a los hechos de siniestralidad vial que dejan tres muertos en casos aislados durante este fin de semana.

El caso de mayor gravedad se registró en la noche del sábado 21 de febrero en el km 01+650 en la vía que conduce de Pereira a Armenia a la altura del restaurante El Solar, donde un carro fantasma arrolló a dos trabajadores de una reconocida licorera.

Los trabajadores intentaban cruzar la vía tras descender de un camión de la empresa para llevar mercancía a un establecimiento nocturno de la zona, sin embargo, un vehículo los embistió generando su deceso.

Lo que más ha causado indignación tras conocerse el caso es que el conductor del carro huyó del lugar y no prestó los primeros auxilios originando esta tragedia.

La Policía de Carreteras del departamento informó que las víctimas fatales del siniestro fueron identificadas como Nicol Valeria Vargas Gómez de 19 años de edad y William Andrés Paipa de 40 años.

Es importante resaltar que la joven es reconocida en el departamento puesto que participó en varios concursos de música como en el programa nacional La Voz Kids en el año 2019 y también los mini románticos de la emisora hermana Bésame en el 2022.

Accidente en Armenia que dejó una motociclista muerta

De otro lado, una mujer falleció en accidente de Tránsito en Armenia, la Fiscalía asumió la investigación.

En la madrugada del sábado 21 de febrero en el sector de los puentes de La Cejita de la capital quindiana, se registró un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida.

El reporte lo entregó el secretario de tránsito, Daniel Jaime Castaño quien manifestó que al parecer una mujer que conducía una motocicleta perdió el control y chocó con un objeto fijo generando su muerte de manera inmediata.

Sostuvo que avanzan en la recolección de información y pruebas para trasladar a la Fiscalía con el fin de avanzar en las investigaciones. La mujer fue identificada como Briyin Andrea Meneses Jiménez, de 30 años de edad.

Ya son tres muertos en accidentes de tránsito en este fin de semana en vías del Quindío.