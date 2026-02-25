Millonarios presenta queja formal ante la Comisión Arbitral por partido ante Inter

Millonarios presentó un aqueja formal ante la Comisión Arbitral por la actuación de Carlos Ortega y del VAR en el juego ante Internacional de Bogotá que se disputó en el estadio de Techo. El club reclama el llamado del VAR en el penalti sancionado a David Mackalister Silva y el penalti no sancionado a Leonardo Castro.

El equipo bogotano expresó su queja en una carta en la que detalló por puntos cada inconformidad. En este partido, Millonarios cayó 3-2 lo que lo tiene por fuera de los ocho mejores de la Liga.

¿Qué dijo Millonarios en la carta a la Comisión Arbitral?

En la carta, Millonarios expresa su queja, en este caso la segunda a la Comisión Arbitral, “Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. presenta su segunda queja formal en relación con dos acciones de juego ocurridas en el partido disputado contra el club Internacional de Bogotá”.

La primera acción radica en el cambio de decisión de Carlos Ortega, quien en primera instancia pitó un penal y expulsó a Carlos Vivas, jugador de Inter. Sin embargo, tras de ser llamado por el VAR, el árbitro reversó su decisión.

“Consideramos que el hecho de que las decisiones de un árbitro con visual perfecta y directa, en donde no se genera un error claro y obvio, puedan ser chequeadas por el VAR, no solo viola flagrantemente el protocolo VAR, sino que desnaturaliza la función del árbitro central como suprema autoridad”.

La segunda acción fue otra jugada que, para Millonarios, era una pena máxima clara en contra de Mackalister Silva quien recibió una entrada fuerte de Calos Vivas.

“Es tan claro el golpe directo y temerario del jugador N° 2 que el balón no sale disparado cuando este lo disputa en el primer punto de contacto, sino que queda debajo de él", expresó el equipo azul en la carta.

Millonarios terminó la carta refiriéndose a otra de las jugadas polémicas del partido que fue otra jugada de posible pena máxima, “para este caso se trata de un hecho claro y directo que debería responder a la simple pregunta: ¿El jugador N° 2 incurrió o no en la conducta de ‘sujetar a un adversario’ en los términos de la regla 12 de las Reglas IFAB?“.

El equipo que dirige Fabián Bustos espera ahora la respuesta a esta comunicación, mientras tanto, este jueves 26 de febrero jugará en partido adelantado por la novena jornada de la Liga ante el Deportivo Pereira en el estadio El Campín.