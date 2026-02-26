Magdalena

Santa Marta será sede de la Comisión Nacional de Procesos Electorales, para la reunión ya ha sido confirmada la participación de ministros del Gobierno Nacional, como el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la cúpula militar y de Policía; la defensora del Pueblo, Iris Marín; el registrador Nacional, Hernán Penagos; y cuatro magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se espera la confirmación del procurador General, Gregorio Eljach y otros representantes de entidades.

Por su parte la Gobernación tiene preparada durante la jornada, la revisión de mapas de riesgo, estrategias de seguridad, mecanismos de coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, garantizando que el ejercicio democrático se desarrolle con plenas garantías para la ciudadanía.

Le puede interesar:

Presunto cabecilla del Clan del Golfo abatido en combates en Pivijay, Magdalena

La secretaria del Interior del Magdalena, Nayara Vargas manifestó que se tiene lo necesario para evidenciar las diferentes situaciones de alerta que se presentan en el Magdalena y poder formular acciones precisas para tener un normal desarrollo de las elecciones el 8 de marzo.