Autoridades ambientales descartan presencia de tiburones cerca a las playas de Santa Marta

Santa Marta

Una ola de comentarios y preocupación generó en redes sociales un video que supuestamente muestra a cinco tiburones nadando cerca de las playas de Santa Marta, en un sector próximo al Batallón José María Córdoba. Las imágenes fueron compartidas por un pescador, quien aseguró haber vivido un gran susto mientras navegaba en kayak junto a su compañera sentimental.

Sobre esta situación la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, a través de la bióloga marina Julieth Prieto desmintió la autenticidad del material tras analizarlo, señalando que presuntamente fue creado mediante inteligencia artificial y que no corresponde a un hecho real ocurrido en las aguas samarias.

“Cuando empezamos a hacer este video y analizarlos bien, pudimos darnos cuenta que es una construcción con inteligencia artificial. Lastimosamente las poblaciones de tiburones se han reducido no es muy común observarlos en Santa Marta”, precisó la bióloga.

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Según explicó las poblaciones de tiburones en la zona han disminuido considerablemente debido a factores como la pesca, la contaminación y el aumento del tráfico marítimo, por lo que consideró que el video habría sido elaborado con fines de generar impacto y audiencia en redes sociales.