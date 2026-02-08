Defensoría del Pueblo y Gobernación articulan acciones para la seguridad en el Magdalena

Magdalena

Teniendo en cuenta la situación de orden público, riesgos para líderes sociales y las emergencias climáticas, delegados de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se reunieron con la defensora nacional del pueblo, Iris Marín, para coordinar acciones para el departamento.

“Abordamos dos temas principalmente, una la situación de orden público de seguridad y derechos humanos, especialmente en algunos municipios del sur del departamento, donde recientemente se presentó el asesinato de un líder social y las afectaciones que ha habido en varias poblaciones de distintos municipios, aquí en el Distrito de Santa Marta y las medidas de prevención para lo que viene y la necesidad de fortalecer estas medidas, no solo las de emergencia y respuesta, sino también las de prevención para un mediano largo plazo”, señaló la defensora del pueblo, Iris Marín.

Por su parte, la Secretaria del Interior del Magdalena, Nayara Vargas, destacó que toda esta articulación es necesaria para atender los diferentes hechos que se presentan en el Magdalena, en materia de Derechos Humanos y seguridad ciudadana.