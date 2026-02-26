Santa Fe cumple y postula en la FIFA al árbitro Diego Ulloa para dirigir en el Mundial 2026 / Getty Images

No cesan los comentarios respecto a la actuación arbitral de Diego Ulloa y el VAR en el partido que protagonizaron Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el Estadio El Campín, válido por la quinta fecha de la Liga Colombiana 2026-I.

La discusión llegó por cuenta del equipo bogotano, que sufrió dos decisiones arbitrales: el penalti cometido por Daniel Torres contra Milton Casco (terminó en gol de Alfredo Morelos) y la acción de gol anulada contra Omar Fernández, tras infracción de Hugo Rodallega contra César Haydar (pudo ser el empate 2-2 definitivo).

Los protagonistas hablaron al respecto después del partido y cada quien defendió su punto. Haydar señaló que fue una “viveza” de su parte buscar la infracción, mientras que Rodallega y Torres coincidieron en que lo del defensor verdolaga fue una “burla” contra el cuerpo arbitral.

Santa Fe postula en la FIFA al árbitro Ulloa para dirigir en el Mundial 2026

El siguiente capítulo en la novela se produjo este jueves 26 de febrero, cuando Independiente Santa Fe emitió un comunicado en el que postuló ante la FIFA al árbitro Diego Ulloa y a los integrantes del VAR, encabezados por Fernando Acuña, para que estén presentes en el Mundial 2026, inclusive en al final del campeonato.

“Nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a la FIFA y al Sr. Gianni Infantino, el perfil del árbitro designado al igual que la terna - VAR, del partido de ayer entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga, esto con la intención que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso, para dirigir la final de este certamen“, dice el comunicado.

Y complementa al respecto: “Consideramos que en esa honorable lista también debe haber algunos árbitros que seguramente podrán dar cátedra de su profesión. Nuestra única preocupación es que, para dicha cita mundialista, serán citados un mes antes y nuestra Liga ya no podrá contar con ellos”.

El comunicado responde a las declaraciones dadas por el presidente Eduardo Méndez en charla con El Morningol. Allí afirmó: “No le vio el estilo, el porte, al terminar el partido. Yo creo que Ulloa durmió bien... Hay muchas cosas, pero creo que a ese señor lo voy a postular para que pite una final del Mundial, de verdad que se lo merece”, dijo el dirigente de manera irónica.