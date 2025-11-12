Defensoría respalda posición de la magistrada Cristina Lombana, por el choque con Armando Benedetti

La Defensoría del Pueblo respaldó el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, en el cual rechaza las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, en contra de la magistrada Cristina Lombana.

Esto después de que el funcionario dijo públicamente que la magistrada era una “loca, demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana”, al ordenar un allanamiento a su vivienda en la ciudad de Barranquilla.

Este procedimiento se realizó como parte de un proceso de cuando el ahora ministro Benedetti era Congresista en el año 2012, e impulsó una ley en la que al parecer favorecía los intereses de particulares.

Aún así, el funcionario dijo que: “Yo hace tres años dejé de ser senador. Ella no puede investigarme. Está recusada dos veces porque se demostró que trataba de incriminarme según sus intereses.” Aseguró.

Según la Defensoría del Pueblo, las declaraciones del ministro socavaron la confianza en la administración de justicia y desconocen la independencia judicial, principio fundamental del Estado de Derecho y la democracia en nuestro régimen constitucional.

Lea también: Me mamé de las atrocidades: Benedetti a Lombana por allanamiento e investigación contra sus parientes

“Además de ser ofensivas, son discriminatorias y pueden constituir violencia de género”, aseguró la entidad.

Dicen también que todos los funcionarios y funcionarias públicas tienen el deber de respetar las decisiones judiciales y controvertirlas únicamente a través de los canales de proceso oficial.

“Este deber es más alto en el caso de altos funcionarios del Estado, pues su actuación es referente para los servidores públicos y la ciudadanía”, enfatizó la Defensoría.