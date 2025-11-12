PRIMICIA 6AM. La magistrada Lombana me amenazó con cárcel en el allanamiento: Adelina, esposa de Benedetti

“Antes de hacerme las preguntas me amenazó que si yo le contestaba de una manera que no era la correcta me metían en la cárcel 30 días”.

Con esta contundente declaración, Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior Armando Benedetti, relató en 6AM de Caracol Radio los pormenores del allanamiento realizado en su residencia por la Corte Suprema de Justicia, un procedimiento que duró tres horas y que calificó como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana.

“Me trató como una delincuente”

Guerrero describió un operativo con un despliegue inusual para lo que, según ella, era el objetivo real de la diligencia. “Cuando yo bajo, nunca me imaginé el despliegue que trajeron. Vinieron unos funcionarios del GOES con un armamento muy fuerte”, relató. Pero lo más impactante, aseguró, fue el trato recibido por la magistrada Lombana, quien presidía el allanamiento.

“La magistrada me habló de una manera muy humillante, muy descalificativa. En todo momento me habló de una forma denigrante”, afirmó Guerrero, añadiendo que la funcionaria judicial “me hablaba de que yo no sabía de ley, que yo no sabía de derecho”.

La amenaza de cárcel

El momento más crítico se habría producido cuando la magistrada Lombana procedió a interrogarla. “Antes de hacerme las preguntas me amenazó que si yo le contestaba de una manera que no era la correcta me metían en la cárcel 30 días”, denunció Guerrero.

Bajo esa advertencia, la esposa del ministro Benedetti respondió las preguntas, aunque su abogado, David Benavides, intervino en varias ocasiones para cuestionar el procedimiento. “El abogado se metió y dijo que eso no era interrogatorio, que ella había dicho que nada más me iba a hacer tres preguntas y se estaba excediendo”, explicó.

“Me pusieron una escolta armada”

Otro hecho que destacó Guerrero fue que, durante el allanamiento, “la señora puso a una funcionaria del GOES a que me escoltara. O sea, me puso al lado mío una señora fuertemente armada, como si yo fuera una delincuente”.

Al sentirse intimidada, Guerrero dijo haberle reclamado a la funcionaria: “Le dije: mire, yo sé que usted está cumpliendo órdenes, pero me hace el favor. Yo no soy ninguna delincuente, yo no soy ninguna criminal. Usted no tiene por qué estar al lado mío. Usted me está intimidando”.

Prohibición de comunicación y acompañamiento

Guerrero también cuestionó que la magistrada Lombana le impidiera comunicarse con su esposo y con su abogado al inicio del procedimiento. “Ella me dijo que yo no podía llamar a nadie, que eso era un tema reservado”, relató. No obstante, Guerrero insistió en sus derechos y realizó las llamadas, poniendo a su abogado en altavoz para que presenciara la interacción.

Posteriormente, cuando llegó el abogado Benavides, la magistrada Lombana habría autorizado su presencia, pero con una condición específica dirigida a Guerrero: “Me la tiene ahí y me la tiene calladita”, frase que la esposa de Benedetti relató textualmente.

Resultado del allanamiento

Pese al amplio despliegue y la duración del operativo, Guerrero aseguró que “no se llevaron nada. Absolutamente nada”. Cuestionó además el propósito real de la diligencia: “Lo que vinieron a hacer no encontraron lo que querían encontrar, es lo que yo creo que pasó al final”.

Aunque reconoció que su esposo no debió utilizar calificativos como “loca” y “delincuente” para referirse a la magistrada Lombana, Guerrero justificó su reacción: “Para nosotros como familia ha sido un tema demasiado... esa señora nos ha correteado de una manera desproporcionada por años y tiene una obsesión con mi esposo”.