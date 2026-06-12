UNAB marca un hito en Investigación Criminal y Ciencias Forenses con acreditación de alta calidad

Colombia

A medida que las series de crimen dominan las plataformas de streaming y la inteligencia artificial (IA) transforma la manera en que se analizan las pruebas, surge una realidad que trasciende la ficción: los sistemas de justicia requieren cada vez más profesionales capacitados para interpretar evidencias, reconstruir hechos y contribuir a la búsqueda de la verdad.

En este contexto, la Investigación Criminal y las Ciencias Forenses han evolucionado, dejando de ser un ámbito exclusivo para policías o investigadores judiciales. Actualmente, se trata de una disciplina que integra análisis técnico, procedimientos científicos, tecnología y conocimientos jurídicos, con el objetivo de respaldar procesos que pueden determinar el rumbo de una investigación.

Por eso cobra relevancia un hecho que acaba de marcar un precedente en la educación superior colombiana. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) otorgó a la Tecnología en Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Universidad UNAB la acreditación en alta calidad por seis años, convirtiéndola en la primera tecnología acreditada de la institución y, según los registros públicos disponibles en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) al momento de esta publicación, en la primera de su tipo a nivel nacional en alcanzar este reconocimiento.

“Esta acreditación abre una ventana que demuestra que sí es posible que las tecnologías reúnan las condiciones de excelencia y evidencia que las tecnologías también se pueden medir con la misma vara que los pregrados”, aseguró Mario Alexander Pedroza Camacho, coordinador de la Tecnología.

Opción de primera

La acreditación reconoce aspectos como la pertinencia del programa, su estructura académica y la conexión permanente con escenarios reales de investigación criminal.

“Tenemos la oportunidad de interactuar con profesionales del sector, lo que nos permite ampliar nuestra red de conocimiento y enfrentarnos a desafíos reales en el campo laboral, lo que permite consolidar nuestro aprendizaje al resolver problemas concretos; esto facilita el acceso a mejores oportunidades de empleo”, expresó Zharick Madeleine Navarro, quien hace parte de uno de los 400 egresados de esta tecnología, la cual se integra como parte de los ocho programas que actualmente ofrece la oferta de UNAB Tec.

Además, el programa cuenta con alianzas académicas y espacios de práctica junto a entidades como la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones nacionales e internacionales.

Con esta acreditación otorgada por el MEN hay una transformación más profunda: el reconocimiento de un campo profesional que cada vez adquiere mayor relevancia en contextos donde la evidencia técnica resulta determinante para la administración de justicia.

Para Sandra Sanguino Galvis, decana de UNAB Tec, se trata de un logro que envía un mensaje contundente al país y que se enmarca en que “la educación técnica y tecnológica no es una opción secundaria, sino un camino estratégico para formar talento altamente competente, innovador y capaz de responder a los desafíos actuales”.

El futuro ya llegó: herramientas relacionadas con inteligencia artificial y ciencia de datos

La criminalística también enfrenta una transformación tecnológica acelerada. Por eso, el programa, con 18 años de trayectoria, adelanta actualmente una actualización curricular que busca incorporar de forma más profunda herramientas relacionadas con inteligencia artificial y ciencia de datos aplicadas a contextos judiciales.

La apuesta responde a una realidad evidente y es que los investigadores del futuro necesitarán interpretar grandes volúmenes de información, analizar evidencia digital y comprender nuevas dinámicas tecnológicas que ya impactan los procesos de investigación en todo el mundo.

El hito no solo tiene impacto institucional. También posiciona a Santander dentro de una conversación nacional sobre calidad en la formación tecnológica.

Así, la acreditación en alta calidad no solo representa un logro institucional, también pone sobre la mesa una pregunta cada vez más vigente: ¿quiénes serán los profesionales en el país encargados de investigar, verificar y reconstruir la verdad en una sociedad atravesada por la tecnología y la información?

Mientras la respuesta sigue tomando forma en las instituciones de educación superior del país, una tecnología nacida en Santander, desde las aulas de la UNAB, acaba de abrir un nuevo capítulo para la formación criminalística en Colombia.

Ampliar Cerrar

La Tecnología en Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la UNAB lleva cerca de dos décadas formando profesionales que apoyan la aplicación de justicia. / Foto suministrada. Durante sus 18 años de existencia, la Tecnología en Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Universidad UNAB ha formado profesionales especializados en hallazgo, recolección, análisis y manejo de elementos materiales probatorios y evidencia física, una labor hoy esencial dentro de los procesos judiciales. / Foto suministrada. La Tecnología en Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la UNAB cuenta con alianzas para prácticas académicas con entidades del sistema de justicia colombiano. / Foto suministrada.

Más de 400 graduados tiene esta tecnología, la primera de la UNAB en recibir acreditación en alta calidad. /