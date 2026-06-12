Así se vive la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería en Córdoba: programación y más

Colombia

Desde las playas de San Antero, Moñitos, Puerto Escondido y San Bernardo del

Viento, hasta la riqueza cultural de Lorica, Tuchín, San Pelayo, Tierralta y Ayapel, el territorio cordobés se proyecta como un destino que lo tiene todo en el Caribe colombiano, por lo que, del 5 al 15 de junio, se viene realizando la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería, uno de los eventos más importantes del país y una plataforma para mostrar el potencial turístico, cultural y económico de Córdoba.

En ese sentido, Montería recibirá miles de visitantes con una programación que integra la tradición ganadera con espectáculos culturales, conciertos, actividades deportivas y familiares, pues los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir un departamento que ofrece playas, naturaleza, gastronomía, patrimonio cultural y experiencias auténticas distribuidas en sus diferentes corredores turísticos.

Entre los eventos emblemáticos de la feria se encuentra el Concierto de Todos

Unidos por Córdoba, la Gran Parada Folclórica, el Festival Bonche de Oro, Cuadra Cerrada, la Media Maratón Córdoba y las actividades del Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz; sin embargo, puede consultar la programación completa dando clic aquí

De esta manera, la Feria Nacional de la Ganadería se convierte en una invitación para recorrer el territorio, conectar con sus tradiciones y descubrir por qué hoy Córdoba es una de las regiones con mayor potencial turístico del país, ya que la experiencia va mucho más allá de la Feria, pues es una celebración que conecta el campo, la música, la naturaleza y el alma de todo el departamento cordobés.