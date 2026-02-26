River Plate: el sorpresivo entrenador que suena para dirigir a Juanfer Quintero y Kevin Castaño

Semana agitada en River Plate, luego de que Marcelo Gallardo anunciara su salida de la institución por cuenta de los malos resultados. Este jueves 26 de febrero será la despedida del entrenador argentino, durante el duelo ante Banfield por la séptima jornada de la Liga Argentina.

En cuanto a la dirigencia, desde ya está buscando perfiles para firmar al nuevo entrenador, teniendo en cuenta que la Copa Sudamericana está a la vuelta de la esquina. En este listado destaca un técnico que actualmente se encuentra en una de las mejores ligas del mundo.

El sorpresivo entrenador que suena para dirigir a River Plate

El Levante, penúltimo tras cuatro derrotas seguidas en LaLiga EA Sports, recibe este viernes en una final anticipada al Deportivo Alavés, rival también por la permanencia y que está pendiente del futuro de su entrenador Eduardo Coudet, quien suena para ocupar el banquillo del River Plate

Que el nombre del ‘Chacho’ Coudet haya aparecido en la lista de futuribles entrenadores del River podría desestabilizar al equipo vitoriano, aunque el técnico argentino se encargó de desmentir contacto alguno con el elenco de su país, que está por vivir el último encuentro de Gallardo tras su anuncio del pasado lunes.

“Estoy al margen del ruido que se ha formado. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Es una situación natural por estar entre los candidatos, pero nada más”, sentenció inicialmente.

Y descartó de manera tajante cualquier acercamiento: “Juro por mis cuatro hijos que nadie de River se comunicó conmigo ni mis representantes. Es mentira. Conociendo la institución y la directiva, no creo que se hayan comunicado con nadie. Eso lo tengo muy claro”.

Habrá que esperar entonces si la directiva riverplatense entabla conversaciones con el entorno de Coudet, que vale la pena recordar jugó en su etapa como futbolista en River durante las temporadas 1999 al 2004.

