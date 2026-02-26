Gobernación de Antioquia advierte que no pagará a profesores que participen en el paro de 72 horas

Paro docentes en Antioquia por fallas en el sistema de salud.

Antioquia

Luego de que docentes del departamento de Antioquia anunciaran salida a un paro de 72 horas por fallos en el sistema de salud, la Gobernación señaló que no pagará los días no laborados a los profesores.

A través de la Secretaría de Educación, la administración departamental reiteró que en los 116 municipios no certificados del departamento las clases deben desarrollarse con total normalidad, en cumplimiento del calendario académico vigente. Según precisó, no existe autorización del Ministerio de Educación Nacional para suspender actividades ni para modificar el calendario escolar.

En ese sentido, advirtió que ninguna autoridad territorial, rector o directivo docente tiene competencia legal para avalar ceses de actividades o alteraciones de la jornada académica.

La Gobernación sustentó la decisión en el Decreto 1647 de 1967, que establece que el pago de salarios y demás remuneraciones procede únicamente por servicios efectivamente prestados. Además, citó el Decreto 1844 de 2007, que señala que la no prestación del servicio o el cese de actividades sin justa causa legal no genera derecho a remuneración.

Frente a las manifestaciones anunciadas por sectores del magisterio en relación con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la Gobernación manifestó que respeta el derecho a la protesta pacífica, pero enfatizó que este no puede afectar la continuidad del servicio público esencial de la educación ni los derechos de los estudiantes.

La Gobernación solicitó a las administraciones municipales hacer seguimiento al cumplimiento de la jornada escolar y reiteró su compromiso con la garantía del derecho a la educación en el territorio antioqueño.

¿Por qué los docentes de Antioquia salieron a paro?

El sindicato de ADIDA asegura que la situación es insostenible por la falta de medicamentos, fallas en la red de prestadores y presuntos incumplimientos en los pagos.

Como parte de las acciones, 14 buses con docentes viajaron a Bogotá para buscar una reunión de emergencia con directivas nacionales del FOMAG. Advierten que si no hay respuestas concretas e inmediatas, el paro de 72 horas podría convertirse en indefinido.