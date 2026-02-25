Capturan en Medellín al presunto responsable del homicidio de la influencer “La Traviesa”

Medellín

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, a través de la SIJIN, y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Medellín el presunto responsable del homicidio de Estefanía Restrepo Valencia, reconocida creadora de contenido conocida en redes sociales como “La Traviesa”.

Los hechos ocurrieron el 17 de octubre de 2025 en el municipio de Caldas. De acuerdo con la investigación, la víctima fue atacada con arma cortopunzante al interior de un vehículo de propiedad del hoy capturado. Según las indagaciones, el crimen estaría relacionado con circunstancias personales. El señalado sería pareja sentimental de la víctima y se desempeñaba como trabajador independiente.

Las autoridades informaron que, inicialmente, el indiciado se presentó en un centro asistencial ubicado en el sector de El Poblado, donde intentó encubrir lo sucedido al manifestar que había sido víctima de un hurto en la Variante de Caldas y que su compañera, al oponerse, fue agredida con arma cortopunzante.

Tras la verificación de los hechos y el avance probatorio recopilado por los investigadores, se solicitó ante un juez la orden de captura para imputación por homicidio agravado. Aunque el capturado no registra anotaciones judiciales previas, la orden en su contra responde a los elementos materiales probatorios recolectados durante el proceso investigativo.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para la respectiva audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento por el delito de homicidio agravado.