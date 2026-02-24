Docentes de Antioquia iniciaron paro de 72 horas por fallas en el sistema de salud

Antioquia

Cerca de 40.000 docentes en Antioquia iniciaron este 24 de febrero un paro de 72 horas ante la grave crisis que, según denuncian, enfrenta el modelo de salud del magisterio.

El sindicato de ADIDA asegura que la situación es insostenible por la falta de medicamentos, fallas en la red de prestadores y presuntos incumplimientos en los pagos.

“Hoy no tenemos medicamentos, hoy no tenemos unos prestadores claros, porque no hay una red de prestadores que podamos decir, está funcionando y que va a atender a los maestros. Pero, adicionalmente a esto, tenemos una cantidad de situaciones que surgen a través de la plataforma donde no le responden a los maestros, donde los maestros van a una atención y no los reciben porque expresan que no pagan por nosotros”, Lida Morales, presidenta de Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).

Entre las áreas más afectadas, el sindicato destacó los tratamientos de alto costo, las enfermedades huérfanas y la atención en salud mental.

Advierten paro indefinido

Como parte de las acciones, 14 buses con docentes viajarán a Bogotá para buscar una reunión de emergencia con directivas nacionales del FOMAG. El objetivo es exigir soluciones inmediatas y el cumplimiento de 13 compromisos previamente pactados para mejorar el servicio de salud para los profesores en el departamento de Antioquia.

Adida advirtió que, si no hay respuestas concretas e inmediatas, el paro de 72 horas podría convertirse en indefinido.