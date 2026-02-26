Una de las víctimas de la masacre de Titiribí era el mejor montador de mulas en Colombia

Nicolás Caro Ángel: En esta foto estaba exhibiendo el galardón de Campeón Reservado en la Mundial Equina en octubre de 2025.

Titiribí - Antioquia

Caracol Radio estuvo indagando sobre las personas asesinadas en el municipio de Titiribí, suroeste de Antioquia. Fuentes de la zona le han manifestado que una de las víctimas, identificada como Nicolás Caro Ángel, de 34 años , era un reconocido montador de mulas de silla en el país y, además, tenía un criadero de estos ejemplares en la vereda Corcovado, de donde fue sacado mediante engaños para luego ser asesinado en la vereda Sabaletas de la misma población.

La información que ha sido suministrada a este medio de comunicación indica que llegaron cuatro hombres en moto a la finca La Tejana a las 11:37 y manifestaron a la víctima y a sus dos trabajadores , también asesinados, que debían asistir a una supuesta reunión. Lo que está siendo investigado.

Los tres occisos, entre ellos Juan Stiven Zapata Guzmán, de 28 años, salieron en la camioneta de Nicolás Caro, y en la solitaria vía de Sabaletas los bajaron del vehículo y los acribillaron a tiros. Donde fueron encontrados en la madrugada del miércoles.

Hipótesis

Caracol Radio ha conocido que el año anterior, luego del ataque del que fueron víctimas los padres de Nicolás, pocos días después la casa donde ellos vivían fue quemada por un grupo armado ilegal. Ellos no resultaron lesionados porque ya se habían desplazado ante la amenaza directa.

Al parecer, el asesinato de Nicolás y el ataque a los padres se debe a una represalia del grupo La Miel, ya que el hermano, alias “Tony”, hizo parte del grupo San Pablo en esa localidad.

¿Quién era Nicolás?

Personas conocidas de la zona manifestaron que Nicolás era un reconocido montador de mulas de silla en el país, incluso se había ganado en varias ocasiones el título como mejor montador de estos ejemplares en Colombia y actualmnete seguía con el título; además, hacía parte de la Asociación Colombiana de Criadores de Asnales y Mulares, y también era el montador oficial del famoso criadero La Suiza Mejía, ubicado en Titiribí, población conocida como la capital mundial de la mula de silla.

Justo este miércoles 25 de febrero, el día que fue asesinado, se iba a presentar como montador en la Feria Nacional Equina que se realiza en la ciudad de Bucaramanga.